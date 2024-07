Gage Skidmore / Flickr Além disso, a vice-presidente, de 59 anos, apresenta índices de popularidade anêmicos, o que pode levar os democratas a optarem por outro candidato.

O comando do Partido Democrata anunciou, nesta terça-feira (30), que a vice-presidente Kamala Harris será a única candidata na votação virtual do Comitê Nacional da sigla. Isso quer dizer que sua candidatura está praticamente consolidada e deve ser oficializada entre 1º e 5 de agosto.

Kamala obteve o apoio "esmagador" dos 3.923 delegados do partido - 99% do total. Ela também recebeu o apoio de Joe Biden quando ele anunciou a desistência da corrida eleitoral, em 21 de julho.

“Delegados democratas de todo o país fizeram suas vozes serem ouvidas, apoiando esmagadoramente a vice-presidente Kamala Harris como a candidata presumível do Partido Democrata. Nossos delegados têm uma responsabilidade – e uma oportunidade – importante nos próximos dias para votar de forma histórica na vice-presidente Harris, garantindo que ela esteja na cédula em todos os estados em novembro", disse comunicado do CND.



Além de Kamala, outros três membros do Partido Democrata se candidataram para se inscrever no Comitê. Entretanto, não conseguiram reunir as 300 assinaturas de delegados necessárias para entrar na votação virtual.

Agora, Kamala tem até o dia 5 para escolher o vice de sua chapa. A expectativa é que ela faça um comício com o vice na Filadélfia na terça (6), segundo fontes ouvidas pela Reuters.

Kamala agradece apoio de delegados

Na madrugada da última terça-feira (23), Kamala agradeceu o apoio dos delegados do Partido Democrata após formar maioria entre os representantes da sigla na Convenção Nacional, prevista para agosto.

Ela publicou, nas redes, um comunicado em que afirma ser a "nomeada democrata presuntiva à Presidência" dos EUA e se disse honrada por conquistar o apoio necessário do partido para concorrer à Casa Branca.

"Quando eu anunciei minha campanha para presidente, eu disse que queria conquistar essa nomeação. Nesta noite, me sinto honrada em ter assegurado o amplo apoio necessário para me tornar a nomeada do partido", escreveu, em um comunicado divulgado na plataforma X.

Ela disse que viajaria o país em campanha e usou a nota para criticar Trump.

"Esta eleição vai apresentar uma clara escolha entre duas visões diferentes. Donald Trump quer levar o nosso país de volta para um tempo antes do qual muitos de nós tínhamos liberdades totais e direitos iguais. Eu acredito em um futuro que fortalece nossa democracia, protege os nossos direitos reprodutivos e garante que todas as pessoas tenham a oportunidade não só de sobreviver, mas de ir adiante", afirma no comunicado.

Conheça Kamala Harris

Quem é Kamala Harris?

Kamala Harris é a atual vice-presidente e foi senadora entre 2017 e 2021. Além disso, ela é a primeira vice-presidente negra dos Estados Unidos.

Harris é filha de imigrantes: seu pai é jamaicano e sua mãe é indiana.

Com um perfil progressista, como senadora ela defendeu a reforma do sistema de saúde, controle estrito no acesso a armas, descriminalização da maconha, legalização do aborto, progressão de impostos para a classe alta e que imigrantes ilegais tivessem acesso à cidadania americana.

