Jalaa MAREY A CNN também apurou com uma autoridade israelense que Shukr era o alvo da ofensiva





Fu’ad Shukr, um comandante de alto escalão do Hezbollah, teria sobrevivido ao ataque israelense desta terça-feira (30), que o tinha como alvo nos subúrbios ao sul de Beirute, de acordo com uma autoridade do governo libanês que falou à CNN.

A CNN também apurou com uma autoridade israelense que Shukr era o alvo da ofensiva. Shukr é um conselheiro sênior do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, conforme informações de um site do governo dos Estados Unidos. Ele ocupa uma das mais altas patentes militares do grupo apoiado pelo Irã.





Estados Unidos oferecem recompensa de US$ 5 milhões

O Departamento de Estado dos Estados Unidos oferece uma recompensa de US$ 5 milhões por informações sobre o comandante atacado.

Shukr “teve um papel central no atentado de 23 de outubro de 1983 ao Quartel do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA em Beirute, que resultou na morte de 241 militares dos EUA e feriu outros 128”, ressaltaram.

Em setembro de 2019, o Departamento de Estado designou Shukr como um “Terrorista Global Especialmente Designado segundo a Ordem Executiva 13224”, mais de quatro anos após o Departamento do Tesouro dos EUA ter imposto sanções a ele e a outros dois líderes do Hezbollah.

A guerra entre Israel e o grupo extremista palestino Hamas já provocou a morte de ao menos 40 jornalistas. Reprodução: Flipar Os dados são da organização não-governamental Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ). Reprodução: Flipar A vítima mais recente foi o fotojornalista Ahmed Al-Qara. Ele perdeu a vida em 10 de novembro durante explosões nas cercanias de Khan Younis, na Faixa de Gaza, de acordo com o jornal Al-Dostor, do Egito. Reprodução: Flipar Nas contagens da organização estão 35 jornalistas palestinos, quatro israelenses e um libanês. Reprodução: Flipar De acordo com o CPJ, este é o conflito mais mortal para jornalistas desde 1992, quando a organização começou a fazer esse tipo de levantamento. Reprodução: Flipar O conflito teve início no dia 7 de outubro, quando o Hamas atacou Israel por mar, ar e terra matando centenas de pessoas - incluindo ações em uma rave perto da Faixa de Gaza e em Kibutzim (comunas agrícolas). Reprodução: Flipar Em resposta, o governo do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu passou a fazer ofensivas contra Gaza e a guerra ganhou uma nova escalada, resultando em milhares de mortos. Reprodução: Flipar O CPJ também inclui uma menção ao jornalista Wael Al Dahdouh, da Al Jazeera. Ele perdeu esposa, dois filhos e um neto nas ofensivas de Israel a Gaza. Reprodução: Flipar De acordo com as agências de notícias Reuters e AFP, as Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram não ter como garantir a segurança dos profissionais de imprensa que atuam em Gaza. Reprodução: Flipar Houve jornalistas mortos no ataque terrorista do Hamas, mas a maioria ocorreu nas ofensivas aéreas de Israel. Um caso isolado aconteceu na fronteira com o Líbano. Veja a seguir alguns casos! Reprodução: Flipar No ataque do Hamas em 7 de outubro, foram registradas as mortes de seis jornalistas, três israelenses e três palestinos. Reprodução: Flipar Shai Regev, 25, do jornal Ma’ariv, e Ayelet Arnin (foto), 22, da emissora pública israelense Kan, foram mortos quando faziam a cobertura do festival de música Supernova. Reprodução: Flipar O fotógrafo Yaniv Zohar, 54, do diário Israel Hayom, morreu junto com a esposa e duas filhas no ataque do Hamas ao Kibutz Nahal Oz. Reprodução: Flipar A jornalista Salma Mkhaimer, de 31 anos, morreu junto com familiares (entre eles um filho pequeno, o pai e a mãe) durante ataque aéreo israelense na cidade de Rafah, no sul de Gaza, no dia 25 de outubro. Reprodução: Flipar Fundador da empresa de serviços de imprensa Ain Media, Rushdi Siraj, 31 anos, também foi atingido por um ataque aéreo em Gaza. Ele deixou esposa e uma filha de menos de um ano. Reprodução: Flipar O jornalista Hisham Alnwajha e o fotógrafo Mohammed Subh, ambos palestino da agência de notícias Khabar, morreram em ofensivas aéreas de Israel em 9 de outubro. Reprodução: Flipar O palestino Saeed al-Taweel, editor-chefe do site de notícias Al-Khamsa News, também perdeu a vida nas respostas de Israel dias depois do ataque do Hamas. Reprodução: Flipar Issam Abdallah, cinegrafista da Reuters no Líbano, morreu durante bombardeio na fronteira com Israel em confronto do Hezbollah, que apoia o Hamas. Reprodução: Flipar No dia 26 de outubro, Duaa Sharaf, apresentadora da rádio Al-Aqsa, morreu junto com a filha quando sua casa foi atingida por mísseis israelenses. Reprodução: Flipar





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.