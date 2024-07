Wendys OLIVO CNE diz que Maduro venceu com 51,2%

Após o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), alinhado ao governo venezuelano, afirmar que o presidente Nicolás Maduro foi reeleito na Venezuela com 51,2% dos votos , com 80% das urnas apuradas, autoridades internacionais questionaram o resultado nas redes sociais.

Segundo a última pesquisa eleitoral, da ORC Consultores, realizada em julho, Maduro não iria se reeleger. Edmundo González aparecia com 59,68% das intenções de voto, enquanto o atual líder venezuelano ocupava o segundo lugar, com 14,64%.

No entanto, após 80% das urnas verificadas, o CNE disse que Maduro saiu vitorioso com 51,2% dos votos, somando 5.150.092 votos. O principal adversário, González, teve 44,2%, totalizando 4.445.978 votos.

Após o resultado, a oposição contestou a vitória de Maduro, alegando que González obteve 70% dos votos.

"Neste momento, temos mais de 40% das atas. Vou dizer algo a vocês: 100% das atas que transmitiu o CNE, nós as temos. Não sei de onde saíram as outras", disse a líder opositora. "Todas as que transmitiram, a gente as tem. E toda essa informação coincide. Sabe no quê? Em que Edmundo González Urrutia obteve 70% dos votos desta eleição, e Nicolás Maduro, 30% dos votos”, disse a líder oposicionista María Corina Machado.







Veja a lista de países e autoridades que questionaram



Argentina - Javier Milei, presidente;

Chile - Gabriel Boric, presidente;

Colômbia - Luis Gilberto Murillo, ministro das Relações Exteriores;

Espanha - José Manuel Albares, ministro das Relações Exteriores;

Estados Unidos - Antony Blinken, secretário de Estado;

Peru - Javier Gonzalez-Olaecha, ministro das Relações Exteriores;

União Europeia - Josep Borrell Fontelles, vice-presidente.

Veja lista das autoridades que parabenizaram Maduro

Bolívia - presidente Luis Arce;

China - Ministério das Relações Exteriores;

Cuba - presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez;

Honduras - presidente Xiomara Castro;

Nicarágua - presidente Daniel Ortega;

Rússia - presidente Vladimir Putin.



O Brasil ainda não reconheceu a vitória de Maduro. O governo brasileiro solicitou à missão da ONU e ao Carter Center, recebidos na condição de observadores na Venezuela, que verifiquem a contestação do resultado.

