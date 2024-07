Reprodução/X Nicolás Maduro votou neste domingo (28)





O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou pela primeira vez que respeitará o resultado das urnas. Ele busca a reeleição neste domingo (28), enfrentando o opositor Edmundo Urrutia, que aparece em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais.

“Vou respeitar o resultado oficial das eleições e o processo eleitoral (...). Há uma constituição, e a lei tem que ser respeitada. Sou Nicolás Maduro, presidente do povo, e reconhecerei a palavra santa do árbitro eleitoral”, declarou.

Maduro ocupa a presidência desde 2013, quando assumiu o cargo após a morte de Hugo Chávez, seu padrinho político. Nos últimos anos, ele perdeu popularidade e corre sério risco de perder a eleição para a oposição.

Por conta disso, nos últimos dias, o presidente venezuelano aumentou o tom e chegou a dizer que ocorreria um “banho de sangue” caso não vencesse as eleições presidenciais.

O posicionamento gerou reações de líderes internacionais, inclusive do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disse ter ficado assustado.

Neste domingo, Maduro voltou a dizer que apenas sua vitória dará tranquilidade aos venezuelanos. “Vamos unir o país com um projeto econômico, social, cultural e político, para que possamos construir um sólido projeto de futuro em um sonho compartilhado por toda a Venezuela”, declarou.

“O país assombrará o mundo com a economia que estamos construindo, com base em uma consulta democrática permanente, com a participação mais do povo do que dos partidos. Vamos organizar politicamente a sociedade”, completou.





Nicolás Maduro promete melhorar a economia da Venezuela



Nicolás Maduro prometeu melhorar a economia da Venezuela, criticando países que permitem o “capitalismo selvagem dos multimilionários” e prometendo uma economia mais inclusiva, com a participação da população.

“Estamos vivendo em uma nova época de transição ao capitalismo selvagem, com o poder de um grupo de multimilionários que dominam o mundo. Com uma transição mais democrática, chegamos ao socialismo. A minha escola é o diálogo, o debate, a negociação e a diplomacia. Aprendi o que representa o poder da palavra no movimento sindical e com o comandante Chávez”, concluiu.

