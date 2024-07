Divulgação/Nasa Barry Wilmore e Suni Williams estão presos no espaço

Os astronautas Barry Butch Wilmore e Suni Williams , que deveriam ter voltado à Terra em 12 de junho, falaram pela primeira vez sobre os problemas na espaçonave Starliner , da Boeing, nesta quarta-feira (10).

Em entrevista coletiva diretamente da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) , Barry Wilmore e Suni Williams minimizaram os problemas da nave. Além disso, os austronauras afirmaram que acreditaram em um retorno à Terra em segurança.

"Nós confiamos que os testes que estamos realizando são aqueles que precisamos fazer para obter as respostas corretas e nos fornecer os dados necessários para voltar para a Terra", afirmou Butch Wilmore sobre os problemas da nave.

"Eu tenho um pressentimento muito bom no coração de que a espaçonave nos trará de volta para casa sem problemas", comentou Suni Williams, demonstrando confiança.



"Passamos por muitas simulações... e acho que, no ponto em que estamos agora, sinto confiança de que, se fosse necessário, se houvesse algum problema com a ISS, poderíamos entrar na nossa espaçonave, desacoplar, conversar com nossa equipe e encontrar a melhor forma de voltar para casa", acrescentou Williams.

O lançamento da Starliner ocorreu em 5 de junho e tinha a previsão de retornar à Terra oito dias depois. Entretanto, a primeira missão tripulada da nave à Estação Espacial Internacional se estendeu devido a falhas nos propulsores e vazamentos de hélio.

Sem previsão

A Nasa (Agência Espacial dos Estados Unidos) já adiou o retorno dos astronautas em três oportunidades. Por enquanto, não há uma data prevista para o retorno da dupla.

Segundo autoridades do órgão, a Starliner pode ficar ancorada na ISS por no máximo 45 dias.

