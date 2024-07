Reprodução Professora foi acusada de abuso sexual





A polícia da Carolina do Norte prendeu Britney Marie Vernon, de 39 anos, professora de uma escola em Randleman, acusada de abusar sexualmente de um estudante. A denúncia contra Vernon foi apresentada no início de julho deste ano, levando a uma investigação pela polícia local.

Embora os investigadores não tenham divulgado detalhes sobre a natureza dos abusos, confirmaram que as acusações são graves, o que resultou na decisão judicial de prender a docente. O caso foi classificado como relacionamento de “liberdade indecente”.

O nome e a idade da vítima foram preservados para evitar represálias ou bullying por parte de outros estudantes. De acordo com a legislação local, um adulto só pode se relacionar com um adolescente que tenha, no mínimo, 16 anos.

Vernon leciona educação profissional e técnica no departamento de serviços de saúde da escola e começou a trabalhar na instituição em agosto do ano passado. Sua carreira como professora, no entanto, iniciou-se em agosto de 2018.

Com a prisão, a escola optou por suspender Vernon sem pagamento. A professora deverá pagar uma fiança de $75.000 para obter a liberdade provisória e terá que se apresentar ao tribunal no dia 12 de agosto.





Punição na Carolina do Norte

Na Carolina do Norte, as penas para crimes de assédio sexual podem ser severas e variam conforme a gravidade das acusações e as circunstâncias do caso. Para acusações de "indecent liberties with a student" (liberdades indecentes com um aluno) ou "sex acts with a student" (atos sexuais com um aluno), as penas podem chegar a 30 anos de prisão.

Fatores como antecedentes criminais, a gravidade do crime, e a presença de circunstâncias agravantes podem influenciar a sentença. Além das penas de prisão, o réu pode enfrentar outras sanções, como o registro como ofensor sexual e restrições de emprego futuras.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp