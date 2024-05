Reprodução: Parque Nacional Cape Hatteras Crânio de baleia jubarte é encontrado na praia da Carolina do Norte

Moradores da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, foram alertados sobre um objeto misterioso no formato de um crânio de uma criatura marinha. O artefato, que apareceu na praia de Cabo Hatteras, pertence a uma animal que pesa 40 toneladas.

Segundo o Parque Nacional Cape Hatteras, dos EUA, acredita-se que o crânio é de uma baleia jubarte.

“As baleias jubarte (Megaptera novaeangliae) possuem estruturas cranianas especializadas para apoiar seus comportamentos alimentares únicos”, explica um funcionário do parque.

"Seus crânios são relativamente flexíveis, especialmente ao redor das articulações da mandíbula, o que lhes permite abrir bem a boca para consumir grandes volumes de água e presas. Eles também têm mandíbulas (maxilares inferiores) que não estão fundidas aos crânios", acrescenta.

Ainda, o parque informou que tem recebido questionamentos sobre banhistas levaram uma parte do crânio pra casa. A autoridade afirma que é contra a lei levar partes ou mamíferos marinhos levados para a costa.

“De acordo com a Lei de Proteção aos Mamíferos Marinhos, é ilegal possuir quaisquer partes de carcaças e/ou ossos de mamíferos marinhos”, respondeu o parque nas redes sociais, acrescentando que os ossos são usados ​​para pesquisa ou enterrados "de volta ao meio ambiente".

