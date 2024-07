Eyad BABA Palestinos em meio aos escombros, incluindo o minarete de uma mesquita, após os bombardeios israelenses em Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, em 17 de julho de 2024

O Exército de Israel recuperou nesta quinta-feira (25) os corpos de cinco reféns sequestrados no ataque do grupo fundamentalista islâmico Hamas em 7 de outubro e mantidos na Faixa de Gaza desde então.

Em comunicado, as forças israelenses identificaram as vítimas como Maya Goren, uma professora de 56 anos, e quatro militares: os sargentos Oren Goldin, Tomer Ahimas, Kiril Brodski e Ravid Aryeh Katz.

"De acordo com informações confiáveis obtidas, foi determinado que Maya Goren foi assassinada", diz a nota, lembrando que os militares "morreram em combate durante o brutal ataque de 7 de outubro e seus corpos foram sequestrados para a Faixa de Gaza".

Todos os corpos foram recuperados em um túnel na região de Khan Younis, no sul de Gaza, onde os militares lançaram novas operações nos últimos dias, e levados de volta para Israel.

Segundo as autoridades, a retirada dos corpos só foi possível graças às "informações precisas de inteligência", também obtidas através de interrogatórios de milicianos do Hamas capturados no enclave palestino.

Dados revelam que, das 251 pessoas raptadas no ataque de outubro passado, 111 continuam em cativeiro na Faixa de Gaza e 39 estão mortas.

