Após Joe Biden anunciar a desistência da sua candidatura pela Presidência dos Estados Unidos, uma série de estrelas e celebridades americanas expressaram apoio à Kamala Harris, vice-presidente e favorita a assumir a campanha democrata.

Confira alguns dos famosos que já se posicionaram em relação às eleições nos Estados Unidos.

Barbra Streisand

Foto: Reprodução / Instagram / @barbrastreisand arbra Streisand em casa, na Califórnia

A cantora e atriz estadunidense Barbra Streisand expressou seu apoio à candidatura de Kamala. Em comunicado ao jornal "The New York Times", ela afirmou que Biden e a vice-presidente "tiraram esta nação do caos de Trump".

"Estou muito grata ao presidente Biden e tão animada em apoiar Kamala Harris. Ela trabalhará para restaurar a liberdade reprodutiva das mulheres e continuar com as conquistas iniciadas no governo Biden-Harris", disse Streisand.

A artista chamou Trump de "criminoso condenado" e "mentiroso patológico" que foi considerado responsável por agressão sexual e que "incitou uma insurreição contra nossa democracia".

George Clooney

Reprodução O ator George Clooney

Clooney escreveu um artigo para o "The New York Times" em que pedia a Biden que abandonasse a candidatura à reeleição. O artigo teve um impacto importante na campanha do democrata, que já passava por um momento delicado, e ressaltou o poder que as estrelas podem exercer na opinião pública.

Após a desistência de Biden, um porta-voz do ator afirmou que ele não comentaria o desenrolar da disputa.

Spike Lee

Lee postou uma foto de Harris no domingo cheia de emojis, com a legenda: "MAIS UMA VEZ UMA 'SISTA' (irmã) VEM PARA O SOCORRO".

Mark Hamill

O ator que deu vida ao personagem Luke Skywalker na saga "Star Wars" tem sido um apoiador declarado de Biden. Na segunda-feira, ele definiu Harris como "a candidata que honrará seu legado".

John Legend

Reprodução Cantor publicou que estava "tão pronto" para "eleger Kamala Harris como nossa presidente".

O cantor e compositor do hit "All of me" acompanha a política há muito tempo e se apresentou na Convenção Nacional Democrata de 2020. No domingo, ele publicou nas redes que Biden demonstrou "graça e patriotismo" ao desistir da eleição, adicionando que estava "tão pronto" para "eleger Kamala Harris como nossa presidente".

"Ela está pronta para essa luta e estou animado para ajudá-la da maneira que puder", disse ele.

Robert De Niro

Outro astro envolvido com a campanha democrata é Robert de Niro, que narrou um anúncio para a candidatura de Biden. Ao jornal "The Times", De Niro definiu a desistência de Biden como "um ato de política astuta e patriotismo altruísta".

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Robert De Niro durante o festival de Cannes, na França

"Não há nada mais importante para o nosso país do que derrotar Donald Trump nas urnas", acrescentou o ator, que não citou o nome de Harris.

Wendell Pierce

Pouco após Biden manifestar seu apoio a Kamala, o ator de cinema e teatro Wendell Pierce fez o mesmo. "Esta noite, estou me juntando a milhões de americanos, seguindo o exemplo do presidente Biden, e apoio e endosso totalmente a nomeação da vice-presidente Kamala Harris como nossa candidata à presidência dos Estados Unidos", escreveu.

Aaron Sorkin

Antes do anúncio de Biden, o criador e escritor de "West Wing" publicou um ensaio no "The Times" em que afirmava que o Partido Democrata deveria escolher um republicano, especificamente o senador Mitt Romney, de Utah, como seu candidato.

Depois que Biden anunciou o encerramento de sua candidatura, o ator de West Wing, Joshua Malina, compartilhou um print de Sorkin nas redes sociais. "Eu retiro o que disse", disse Sorkin na captura de tela, confirmada por sua assessoria. "Harris para a América!"

Lizzo

Foto: Warner Music A cantora Lizzo

A cantora publicou um vídeo em que criticava o "discurso" sobre Harris ter feito pouco como vice-presidente. Ela afirmou que Biden não foi alvo de críticas semelhantes quando se candidatou à presidência como ex-vice-presidente.

Rosie O'Donnell

A comediante e atriz, que rivalizou publicamente com Trump por anos, manifestou seu apoio a Harris.

Jamie Lee Curtis

Reprodução A atriz foi rápida para apoiar Harris

A atriz demonstrou apoio a Harris. "Números grandes demais para ignorar!", escreveu ela nas redes sociais. "Mulheres. Minorias. LGBTQIA+. Ainda temos uma ESCOLHA com Kamala Harris. CONFIÁVEL. TESTADA. FIRME".

Alyssa Milano

A atriz e ativista disparou várias postagens nas redes sociais em apoio a Harris nas últimas 24 horas.

Jon Stewart

O apresentador postou uma única palavra nas redes sociais na tarde de domingo, em uma aparente referência a Biden: "Lenda".

