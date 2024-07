Reprodução Clooney chamou Biden de "verdadeira liderança"

O astro de Hollywood George Clooney, eleitor e financiador do Partido Democrata , anunciou nesta terça-feira (23) seu apoio a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, na corrida pela Casa Branca, e elogiou Joe Biden por "salvar a democracia".



"Estamos todos muito animados para fazer o que pudermos para apoiar a vice-presidente Harris em sua busca histórica", afirmou Clooney em uma declaração à CNN.

Para o ator, "o presidente Biden mostrou o que é liderança verdadeira", principalmente porque "ele está salvando a democracia mais uma vez".

Aos 63 anos, Clooney foi recentemente um dos anfitriões de uma campanha de arrecadação de fundos para o democrata, mas chegou a pedir a retirada dele da disputa, lembrando de sua idade avançada.

Por sua vez, Biden anunciou no último domingo (21) sua saída da corrida eleitoral, após as três semanas de pressões que se seguiram a seu desempenho frustrante no debate contra o republicano Donald Trump, em 27 de junho.