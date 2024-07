Reprodução: Redes Sociais Leonardo Torres e a esposa, Carolina Tardivo, estão de férias no Chile e presenciaram o terremoto de 7,3

undefined undefined undefined

O terremoto de magnitude 7,3 abalou o norte do Chile por volta das 22h50 (horário de Brasília) na noite desta quinta-feira (18) e foi relatado por brasileiros que estavam no local na hora do tremor.

Leonardo Torres presenciou o terremoto do Chile. Ele está de férias com a esposa em San Pedro de Atacama e contou que sentiu o tremor no quarto do hotel. "Estávamos nos preparando para dormir e aí começou a tremer".

"A piscina do hotel foi algo que ficamos muito impressionados. A água da piscina pulando, jogando muita água para fora", disse ao g1.

Segundo Torres, não houve dano no hotel, mas faltou luz no local.

"Está todo mundo seguro. Não aconteceu nada, não tem nenhuma rachadura, mas foi um pouco assustador. Foi a primeira a nossa primeira vez que aconteceu isso", disse o brasileiro.



"A gente espera que estejam todos bem, como estamos aqui no hotel", afirmou ao g1.

O epicentro do sismo ocorreu na região de Antofagasta, próxima ao deserto do Atacama, perto das fronteiras com Bolívia e Argentina.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor foi registrado a uma profundidade de 126 km. O ponto central do abalo sísmico estava localizado a 20 km ao sul da cidade de San Pedro de Atacama, na região de Antofagasta, a cerca de 1.630 km da capital Santiago.

O presidente do Chile, Gabriel Boric, comunicou através do X que já entrou em contato com a governadora da região e que, até o momento, "não há informações sobre danos ou pessoas feridas". Ele mencionou que equipes de socorro estão se dirigindo à área afetada "para avaliação e adoção das medidas necessárias".





Terremoto sentido em São Paulo

Moradores da cidade de São Paulo disseram que sentiram um tremor de terra na noite de quinta-feira (18), após o terremoto no Chile. O abalo sísmico foi confirmado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, que informou "leves tremores em diferentes regiões da capital paulista".

Internautas foram pras redes sociais relatar o tremor sentido em São Paulo.

"Todo mundo em São Paulo sentiu o terremoto também?", questionou uma usuária no X.

"Eu senti o terremoto em São Paulo. E que sensação mais horrível. Minha cabeça ficou balançando por um tempo depois", disse um terceiro deles.

No bairro da Mooca, alguns moradores de um prédio desceram do edifício e procuraram refúgio nas ruas.

Moradores do bairro da Mooca na rua após sentirem o tremor Reprodução





TÁ TENDO TERREMOTO EM SP OU TO LOUCO? pic.twitter.com/CDdehqdm58 — Gori ⓟ (@ngmouro) July 19, 2024









Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.