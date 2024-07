Brendan Smialowski Trump e Biden disputam eleição presidencial nos EUA

O ex-presidente Donald Trump e o presidente Joe Biden aparecem empatados tecnicamente segundo a nova pesquisa presidencial da Ipsos/Reuters divulgada nesta terça-feira (16), a primeira após o atentado contra o ex-mandatário no último sábado (13).

O republicano tem 43%, enquanto o democrata aparece com 41%. O empate considera a margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

O levantamento da Ipsos ouviu 1.202 adultos, incluindo 992 eleitores registrados, entre os dias 14 e 16 de julho. A pesquisa anterior, realizada entre os dias 1º e 2 de julho, mostrava que Trump e Biden apareciam com 40% das intenções de voto cada.

Na pesquisa divulgada agora, Trump oscilou três pontos percentuais para cima, dentro da margem de erro, enquanto Biden oscilou um ponto percentual também para cima.

Trump é baleado em comício por jovem de 20 anos, posteriormente morto pelo Serviço Secreto x Trump é baleado em comício por jovem de 20 anos, posteriormente morto pelo Serviço Secreto x Trump é baleado em comício por jovem de 20 anos, posteriormente morto pelo Serviço Secreto x Trump é baleado em comício por jovem de 20 anos, posteriormente morto pelo Serviço Secreto x Trump é baleado em comício por jovem de 20 anos, posteriormente morto pelo Serviço Secreto x Trump é baleado em comício por jovem de 20 anos, posteriormente morto pelo Serviço Secreto x Trump é baleado em comício por jovem de 20 anos, posteriormente morto pelo Serviço Secreto x









O levantamento mostra ainda que quatro em cada cinco norte-americanos temem que os Estados Unidos estejam saindo do controle após o atentado contra Trump.

Segundo a pesquisa:

84% dos eleitores disseram que estão preocupados com atos de violência após a eleição;

5% disseram ser aceitável alguém cometer violência para conseguir um objetivo político;

65% dos republicanos registrados para votar disseram que Trump era favorecido pelo poder divino. Entre os democratas, o índice é de 11%.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.