AFP Decisão contraria desejo de alguns democratas que querem que Biden desista da corrida eleitoral

Os democratas dos EUA disseram nesta quarta-feira (17) que planejam uma nomeação virtual acelerada para o presidente Joe Biden na primeira semana de agosto, apesar da reação de alguns legisladores que querem que ele se afaste.



Alguns democratas criticaram os planos de votação remota, acusando o partido de tentar forçar a candidatura de Biden em vez de esperar pela convenção do partido em Chicago, que começa em 19 de agosto.

A medida ocorre no momento em que uma nova pesquisa mostra que quase dois terços dos democratas querem que o presidente de 81 anos se retire, depois que um desempenho sombrio em um debate televisivo contra Donald Trump levantou preocupações sobre sua condição física.

O comitê de regras da Convenção Nacional Democrata se reunirá na sexta-feira para discutir os planos, mas “nenhuma votação virtual começará antes de 1º de agosto”, afirmou em carta aos membros obtida pela AFP.

Surgiram relatórios esta semana de que o processo poderia começar já na próxima semana.

“Não implementaremos um processo de votação virtual apressado”, dizia a carta.

Mas os chefes dos partidos dizem que precisam realizar a nomeação virtual até 7 de agosto, que é o prazo estabelecido pelo estado de Ohio, liderado pelos republicanos, para que as nomeações sejam apresentadas.

Como esse prazo é anterior à convenção democrata, quando Biden deveria ser formalmente nomeado, ele corria o risco de não comparecer à votação em Ohio.

O governador de Ohio assinou uma lei que dá mais tempo a Biden, mas como essa lei só entra em vigor em setembro, todo o processo permanece em dúvida, disse a mídia norte-americana.

“Não confio neles em Ohio para fazer isso”, disse o governador democrata de Minnesota, Tim Walz, copresidente do comitê de regras da Convenção Nacional Democrata, em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

Ohio é o estado natal do novo companheiro de chapa de Trump, J.D. Vance .



O vice-gerente da campanha de Biden, Quentin Fulks, pediu à mídia que não se “envolva em histórias de processo”, enquanto os republicanos “mentem ao povo americano sobre praticamente todas as questões”.

Mas o plano irritou alguns democratas, com vários legisladores planejando assinar uma carta contra o mesmo, segundo a imprensa norte-americana.

Cerca de 20 democratas da Câmara apelaram publicamente à renúncia de Biden, e a discórdia aumentou novamente após uma breve pausa após uma tentativa de assassinato contra Trump .

Uma pesquisa da Associated Press e do NORC Center for Public Affairs Research disse nesta quarta-feira que 65% dos democratas querem que ele se retire.