Reprodução Trump foi oficializado como candidato à presidência dos EUA na convenção Republicana

Um homem que tinha um fuzil AK-47 e vestia uma máscara de esqui foi preso próximo ao local onde acontece a convenção republicana, nos Estados Unidos , na segunda-feira (15). O suspeito tem 21 anos.

O policiamento foi reforçado no entorno da convenção após o atentado contra o ex-presidente Donald Trump, no sábado (13), na Pensilvânia. O republicano levou um tiro na orelha direita. O autor do atentado foi morto ainda no local.

O homem preso próximo à convenção republicana foi parado por policiais e agentes que monitoram a região. Os agentes encontraram o fuzil dentro de uma mochila.

Ainda, um outro homem foi morte na terça-feira (16) nos arredores da convenção por não obedecer ordens dos agentes.

O caso aconteceu a menos de 2 km da convenção do partido de Trump, onde aproximadamente 50 mil pessoas participam do evento.

O Serviço Secreto dos Estados Unidos recusou-se a fazer qualquer comentário sobre o falecimento do indivíduo ocorrido hoje, terça-feira, declarando que o incidente ocorreu fora da área de segurança designada para a convenção republicana.

Convenção republicana

A convenção acontece na cidade de Milwaukee, no Wisconsin, e vai até quinta-feira (18). Na segunda-feira, Trump foi oficializado candidato à Casa Branca durante o evento e anunciou seu vice, o senador J.D. Vance , de 39 anos . A eleição presidencial acontece em 5 de novembro.

Segundo Trump, seu vice "serviu honrosamente os EUA no Corpo de Fuzileiros Navais" e "teve uma carreira empresarial de muito sucesso nas áreas tecnologia e finanças".

No comunicado, Trump disse que o senador "estará fortemente focado nas pessoas pelas quais ele lutou tão brilhantemente, os Trabalhadores e Agricultores Americanos na Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota e de todo o país".

