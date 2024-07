Reprodução/X Adam Schiff é um dos membros mais influentes do partido

O congressista Adam Schiff tornou-se esta quarta-feira (17) o democrata mais influente até agora a pedir publicamente ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que encerre a sua campanha de reeleição .



Em declarações ao Los Angeles Times, Shiff pediu a Biden que “passasse o bastão”.

Schiff, um importante democrata no Congresso, elogiou Biden, mas disse duvidar que o presidente de 81 anos consiga derrotar seu rival republicano Donald Trump, a quem chamou de uma ameaça aos “próprios alicerces” da democracia.

O californiano é um dos membros mais influentes do partido. Ele foi presidente do comitê de inteligência da Câmara quando os democratas tinham a maioria em 2019, e ganhou destaque como promotor durante o primeiro julgamento de impeachment do então presidente Trump.

Schiff também expressou a preocupação do partido sobre a saúde física e mental de Biden, especialmente desde o seu péssimo desempenho num debate televisivo contra Trump em junho, no qual ele ficou várias vezes sem palavras ou confuso e até divagou.

Mas Biden insistiu que pretende continuar na corrida porque está convencido de que é a pessoa certa para derrotar Trump.



As sondagens antecipam eleições muito apertadas , mas com Trump na liderança nos principais estados-chave, ou seja, aqueles que se inclinam para um partido ou para outro dependendo dos candidatos.

Schiff disse que Biden foi “um dos presidentes mais consistentes da história” do país, mas “uma segunda presidência de Trump irá minar os próprios alicerces da nossa democracia, e duvido seriamente que o presidente consiga derrotar Donald Trump em Novembro”.

Biden deveria “garantir seu legado” retirando-se da corrida, acrescentou Schiff.