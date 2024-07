Reprodução Helen Comperatore e Corey Comperatore

A viúva de Corey Comperatore, bombeiro morto pelo autor do atentado contra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump no último sábado (13), revelou as últimas palavras do falecido marido.

"Ele apenas disse: "abaixe-se!". Essa foi a última coisa que ele disse", revelou Helen Comperatore.

Ela também revelou que o presidente e rival de Trump na disputa, Joe Biden, tentou entrar em contato com ela e a família por meio de uma ligação, que ela se recusou a atender.

"Eu não falei com o Biden. Eu não quis falar com ele", disse a viúva. "Meu marido era um republicano devoto e não iria querer que eu falasse com ele", concluiu.

Corey Comperatore, de 50 anos, era ex-chefe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Buffalo Township. Ele estava com a família no comício de Trump em Butler, na Pensilvânia, quando Thomas Matthew Crooks atirou contra o magnata e atingiu Comperatore.

A viúva contou ao NY Post que ela e Corey estavam prestes a celebrar seus 29 anos de casados com a família.

"Eu e as crianças estávamos todos lá como uma família", disse. "Ele estava animado. Seria um dia legal com a família. Mas foi um dia ruim. Ele era um ótimo marido", conclui.

"Ele era um homem simples, mas que colocava sua família em primeiro lugar sempre. Eu não fiz nada aqui. Eu não levantei um dedo. Ele fez tudo", disse Helen, afirmando que o marido morreu enquanto "protegia a família".

Doações

A viúva disse estar em colapso desde o incidente. Uma vaquinha criada para ajudar a família de Comperatore após a tragédia recebeu US$ 900 mil.

"As doações que estão chegando de toda a comunidade e de todo o país são mais do que eu conseguiria imaginar", ela disse. "É mais do que consigo raciocinar, mas ele merece. Ele merece tudo", afirmou a viúva.

Ela também disse que a família não recebeu nenhuma notícia de Trump, mas que está certa de que Biden não é bem-vindo.

"Não tenho nada contra Joe Biden", disse. "Não sou daquelas pessoas que se envolvem na política. Apoio Trump, é nele que vou votar, mas não tenho nada contra Biden. Ele não fez nada contra meu marido, e sim um moleque de 20 anos", concluiu.

