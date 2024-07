Reprodução Lontra resgatada

Na noite desta segunda-feira (15), uma situação incomum chamou a atenção em Limeira. Uma lontra foi descoberta dentro de um bar localizado na Rua Cedro, no bairro Jardim Planalto, se escondendo embaixo do balcão do estabelecimento.



De acordo com o sargento responsável pela operação, a presença de uma lontra em área urbana é um evento extremamente raro. “Estou há quase 15 anos aqui em Limeira e esta é a primeira vez que capturamos uma lontra na cidade”, afirmou o sargento.



A equipe do portal "Rápido no Ar", de Limeira, apurou que os bombeiros foram acionados para realizar o resgate do animal. A operação foi conduzida com cautela para garantir a segurança tanto da lontra quanto das pessoas presentes no local.



A aparição de uma lontra em um ambiente urbano como Limeira levanta questões sobre o habitat natural desses animais e as razões pelas quais ela pode ter se aventurado na cidade. Normalmente, as lontras habitam áreas próximas a corpos d’água, como rios e lagos, e é incomum encontrá-las em áreas densamente povoadas.

Resgate e cuidados

Após ser capturada, a lontra foi cuidadosamente retirada do bar e será encaminhada para uma avaliação veterinária. Esse exame é necessário para garantir que o animal esteja em boas condições de saúde antes de ser devolvido ao seu habitat natural.