Reprodução X Gráfico presente no comício

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse ao seu ex-médico da Casa Branca que estava convencido de sua boa sorte após ser ferido durante um atentado a tiros no sábado. "Aquele gráfico que eu estava revisando salvou minha vida", afirmou Trump ao médico e deputado pelo Texas, Ronny Jackson, por telefone algumas horas após a tentativa de assassinato.

Trump se referia a um gráfico com estatísticas de imigração em uma tela à sua direita durante seu comício no condado de Butler, Pensilvânia. Ele se virou para apontar para o gráfico e descrever o que estava na tela quando os tiros começaram. Segundo Jackson, Trump disse que se não tivesse apontado para aquele gráfico e virado sua cabeça, a bala teria atingido sua cabeça.

Jackson voou durante a noite do Texas para Nova Jersey para visitar Trump, que estava se recuperando em seu clube privado em Bedminster. O médico descreveu Trump como "determinado" e "não perturbado". Outros ao redor de Trump o descreveram de maneira semelhante, dizendo que ele estava grato por estar seguro e queria prosseguir com a Convenção Nacional Republicana esta semana em Milwaukee sem mudanças em sua agenda.

No comício, Trump viajava com um grupo reduzido de conselheiros. Os ajudantes presentes no hospital depois que ele foi baleado incluíram sua principal conselheira política, seu conselheiro de mídias sociais, seu diretor de comunicações e seu co-réu no caso federal de documentos classificados na Flórida. Trump teve uma breve ligação com o presidente Biden na noite de sábado, descrita como cordial e respeitosa, embora o conteúdo exato da conversa não tenha sido revelado.

No domingo, oficiais republicanos contemplavam possíveis mudanças nos discursos da convenção, e ainda não se sabe em que medida a tentativa de assassinato será incorporada às apresentações em Milwaukee. A ex-rival de Trump, Nikki Haley, deve falar na convenção, como parte dos esforços de unidade do partido. Em uma ligação com toda a equipe, a principal conselheira política de Trump expressou gratidão pelo detalhe de segurança e pelas orações pelos apoiadores feridos, afirmando que Trump está "se preparando para ir à convenção em Milwaukee".

A família de Trump assistiu aos eventos se desenrolarem de longe. Seus três filhos mais velhos postaram mensagens nas redes sociais. Donald Trump Jr. estava com seus filhos quando recebeu mensagens sobre o ocorrido e posteriormente disse que seu pai estava de ótimo humor e que nunca pararia de lutar para salvar a América.

Eric Trump e Ivanka Trump também postaram mensagens de apoio, com Ivanka acreditando que sua falecida mãe estava cuidando de seu pai durante a tentativa de assassinato.

Melania Trump estava na área de Nova York quando o tiroteio aconteceu e mais tarde estava com seu marido em Bedminster. Ela afirmou em um comunicado que, ao ver a bala atingir Trump, percebeu que sua vida e a vida de seu filho Barron estavam à beira de uma mudança devastadora.