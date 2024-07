Reprodução/Rebecca Droke Trump é retirado de comício na Pensilvânia após ser atingido por disparos

Logo após Donald Trump sofrer uma tentativa de assassinato durante um comício em Butler, na Pensilvânia, no último sábado (13), alguns dos apoiadores do republicano se voltaram contra a imprensa que acompanhava o evento e começaram a responsabilizar os repórteres presentes pelo atentado. As informações são da CNN.

"Isto é culpa sua!", gritou um apoiador enquanto apontava para jornalistas.

"A culpa é sua!", exclamou outro participante.

A repórter Sophia Cai, da empresa Axios, testemunhou algumas ameaças de pessoas na multidão contra os profissionais de comunicação. "Vocês são os próximos" e "a hora deles está chegando" eram ditas por participantes. Ela relatou que algumas pessoas tentaram derrubar o cercado que separava a área da imprensa, mas foram impedidos pelos seguranças.

Orientações controversas

Apesar da equipe do ex-presidente ter solicitado aos integrantes para "condenar todas as formas de violência" e ter afirmado que "não tolerará retórica perigosa nas redes", alguns apoiadores da Make America Great Again (Faça a América Grande novamente, em tradução livre) já relacionaram o ataque às críticas feitas pela imprensa ao empresário.

A mídia norte-americana vem relatando supostos planos do republicano para usar as ferramentas governamentais em benefício próprio, incluindo para se vingar de oponentes políticos.

