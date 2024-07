Fórum Econômico Mundial/Ciaran McCrickard Javier Milei é presidente da Argentina desde dezembro de 2023

Após cinco meses de desaceleração, a inflação na Argentina voltou a subir em junho. De acordo com relatório divulgado pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec) , nesta sexta-feira (12), o aumento dos preços chegou a 4,6% no país. Nos últimos 12 meses, o acumulado é de R$ 271,5%.

Em comparação com maio, quando a inflação ficou em 4,2%, os preços subiram 0,4 ponto percentual no mês passado. Já considerando o primeiro semestre de 2024, a taxa acumulada é de 79,8%.

O relatório do Indec aponta que Habitação, Água, Eletricidade, Gás e outros combustíveis (14,3%) foi o setor de maior alta em junho.

Na sequência, ficaram os segmentos de Restaurantes e Hotéis (6,3%), Educação (5,7%), Recreação e Cultura (5,6%) e Comunicação (5,3%).

Mudanças de Milei

Ao assumir o cargo de presidente, em dezembro de 2023, Javier Milei promoveu profundas mudanças na economia da Argentina com o objetivo de alcançar o déficit zero no fim deste ano.

Assim, o novo mandatário decidiu paralisar obras federais, interromper o repasse de verba para os estados e retirar subsídios às tarifas de água, gás, luz, transporte público e serviços essenciais.

Desde então, a inflação diminuir consideravelmente, passando de 25,5% de dezembro para 4,6% em maio. Apesar disso, a pobreza no país subiu consideravelmente, atingindo o maior nível em 20 anos .

