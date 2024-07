Reprodução / Youtube Casa Branca Joe Biden voltou a dizer, nesta quinta-feira (11), que não vai desistir de concorrer à presidência dos EUA

O Partido Democrata pode não contar com uma verba importante na campanha para as eleições presidenciais dos Estados Unidos . Segundo informações obtidas pelo jornal The New York Times , nesta sexta-feira (12), doadores estão ameaçando congelar o envio de 90 milhões de dólares (cerca de R$ 500 milhões) caso Joe Biden continue na disputa.

De acordo com duas fontes da reportagem, que falaram sob condição de anonimato, o montante faz parte do prometido ao Future Forward , o maior comitê de ação política (super PAC) do Partido Democrata. A ameaça seria mais uma pressão para que Biden desista do pleito após seu fraco desempenho no debate com o adversário Donald Trump , na emissora CNN, no fim do mês passado.

A informação também surge após mais um momento ruim para Joe Biden. Na noite desta quinta-feira (11), o atual presidente norte-americano cometeu outra gafe em evento ao chamar o líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de Vladimir Putin, o mandatário da Rússia. As duas nações estão em guerra há anos.



Com o passar dos dias, também vem aumentando o número de deputados democratas que apoiam a saída de Biden do pleito. Ao mesmo tempo, o nome de Kamala Harris, atual vice-presidente dos EUA, ganha força no bastidores e entre eleitores do partido.

Biden nega desistência

Mesmo com a pressão e o aumento das críticas, Joe Biden rechaça a possibilidade de sair do pleito. Em entrevista coletiva na noite desta quinta-feira, o líder norte-americano demonstrou fragilidade ao tossir várias vezes, mas garantiu que é a melhor escolha para representar o Partido Democrata.

"Acho que sou a pessoa mais qualificada para concorrer à presidência. Eu o venci uma vez e o vencerei novamente", declarou o mandatário. Ele também pontuou que quer “concluir o trabalho” que começou e que não está na disputa apenas pelo seu "legado", citando inúmeras vezes dados da economia dos Estados Unidos.

O líder estadunidense ainda falou que seus exames estão em dia. "Fiz três exames neurológicos significativos e intensos com um neurologista", disse Biden, sendo o mais recente em fevereiro, segundo ele. "E eles dizem que estou em boa forma", completou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .