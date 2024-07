FREDERIC J. BROWN A vice-presidenta dos Estados Unidos, Kamala Harris, em um comício em Tucson (Arizona), em 12 de abril de 2024

A vice-presidente dos Estados Unidos , Kamala Harris , vem ganhando uma onda de apoio para substituir o atual mandatário, Joe Biden , na corrida pela Casa Branca. Dentro do Partido Democrata, a mulher de 59 anos já tem 30% da preferência, segundo conforme pesquisa do Morning Consulta. Já nas redes sociais, o nome dela vem "bombando".

No X (antigo Twitter), a hashtag #KHive entrou nos assuntos mais comentados nos últimos dias. Para evitar uma possível vitória de Donald Trump , muitos eleitores democratas passaram a considerar Harris a melhor opção para o pleito marcado para novembro.

"Ainda estou apoiando Joe, mas estaria mentindo se não dissesse que estou feliz com toda essa conversa sobre a melhora de Kamala nas pesquisas e como ela seria a favorita se ele renunciasse! Vamos mana!! Vamos montar essa narrativa Senhora Presidente!!", disse um usuário da rede social.

"Sabemos que ela pode vencer no geral. Ela é inteligente, engraçada e uma rainha, é claro. História de imigrante, pioneira e uma mulher poderosa lutando contra um velho muito fraco e com problemas contra mulheres", comentou outra.

"Harris assumiria a liderança após um debate. Ela esmagaria Trump em um debate", pontuou um terceiro.





Biden fragilizado

O apoio para Harris assumir o lugar de Biden na briga contra o republicano Donald Trump acontece após o desastroso desempenho do atual presidente dos EUA no debate da CNN, na semana passada. Na ocasião, o candidato democrata, que é cercado de questões sobre a sua idade e acuidade mental, deu sinais de fraqueza.

Na ocasião, o próprio Joe Biden reconheceu suas debilidades. "Não ando com tanta facilidade como antes, não falo com tanta fluidez como antes, não debato tão bem como antes", disse o presidente norte-americano, em comício. "Mas sei o que sei: sei dizer a verdade", acrescentou.

Com a repercussão do debate, diversos jornais norte-americanos, como o The New York Times, pediram para Biden desistir da candidatura e abrir espaço para outros nomes.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.