Tsering Pemba Sherpa/AFP Monte Everest

Escalar montanhas tem sido uma atividade cada vez mais procurada, acarretando até em engarrafamento humano nas trilhas para subir o monte Everest. Apesar da alta popularidade, a prática também tem gerado bastantes acidentes pelo mundo.

Recentemente, o montanhista brasileiro, Marcelo Motta Delvaux, natural de Juiz de Fora, morreu enquanto escalava o Nevado Coropuna , a quarta montanha mais alta do Peru, que tem 6,377 metros. O profissional estava desaparecido desde o dia 30 de junho e foi encontrado sem vida através de um GPS que ele carregava no momento da escalada.

Para chegar ao topo das montanhas acima dos 6 mil metros, são necessários equipamentos especializados, acompanhamento de profissionais e treinamento adaptado. Além do condicionamento físico e planejamento correto.

Abaixo, há uma lista das trilhas “acima dos 8 mil metros”, que são consideradas algumas das montanhas mais altas do mundo.





Veja quais são as montanhas mais perigosas do mundo, organizadas pelo número de mortes

Shishapangma (China) – 35 mortes registradas Reprodução Gasherbrum I (China e Paquistão) – 41 mortes registradas Reprodução Makalu (Nepal e China) – 48 mortes registradas Reprodução Kangchenjunga (Nepal e Índia) – 52 mortes registradas Reprodução Nanga Parbat (Paquistão) – 64 mortes registradas Reprodução Annapurna (Nepal) – 73 mortes registradas Reprodução Dhaulagiri (Nepal) – 85 mortes registradas Reprodução Manaslu (Nepal) – 88 mortes registradas Reprodução K2 (Paquistão e China) – 96 mortes registradas Reprodução Everest (Nepal e China) – 332 mortes registradas Reprodução: Flickr





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.