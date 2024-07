AFP Apoiadores têm retirado financiamento à campanha de Biden

Dois terços dos americanos, incluindo a maioria dos apoiadores de Joe Biden, acreditam que o presidente dos Estados Unidos deveria se retirar da corrida à Casa Branca após seu desempenho desastroso no debate contra o republicano Donald Trump .



Os dados, que constam de uma pesquisa feita pela ABC-Ipsos-Washington Post e divulgada nesta quinta-feira (11), contradizem as declarações do democrata de que apenas as elites do partido querem seu afastamento.

De acordo com a sondagem, 67% dos americanos consideram que o democrata deveria dar um passo atrás, enquanto que mais de 85% o classificam muito idoso para um segundo mandato.

Além disso, somente 42% dos entrevistados democratas defendem a permanência de Biden na disputa presidencial. A pesquisa mostra o mandatário e o ex-presidente Donald Trump em um empate técnico na disputa pelo voto popular, ambos com 46% de apoio entre os eleitores registrados.

Os números são divulgados no momento em que Biden tem sido alvo de pedidos para desistir de se candidatar à reeleição.



Hoje, inclusive, diversos grandes doadores democratas, de Wall Street a Hollywood, congelaram o financiamento para a campanha do presidente devido à sua recusa em abandonar a corrida.

Os maiores contribuintes do Partido Democrata temem desembolsar dinheiro para uma candidatura "perdedora", segundo relatos de alguns meios de comunicação, como o Financial Times e a CNN.