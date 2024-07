Reprodução Suspeito do crime

A polícia britânica está realizando buscas nesta quarta-feira (10) para prender Kyle Clifford, 26, suspeito de matar três mulheres com uma besta, uma arma branca semelhante ao arco e flecha, no dia anterior.



Clifford é o principal suspeito dos crimes, que ocorreram em uma residência na cidade de Bushey, cerca de 34 km a noroeste de Londres. As vítimas, de 61, 28 e 25 anos, eram a esposa e as duas filhas de John Hunt, comentarista esportivo da BBC. As identidades foram confirmadas pela emissora.

A polícia acredita que o crime foi um ataque direcionado. As autoridades alertam que Clifford pode estar armado e pedem que ninguém se aproxime dele.

"Este é um incidente incrivelmente difícil para a família das vítimas e pedimos que sua privacidade seja respeitada enquanto lidam com o ocorrido", declarou o superintendente Rob Hall, responsável pelo caso.