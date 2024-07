Reprodução/redes sociais Tanna, no colo da mãe, morreu com 4 meses

Uma criança de apenas 4 meses morreu após ser exposta a um calor de quase 49ºC. O caso aconteceu na última sexta-feira (5) no Arizona , nos Estados Unidos . A temperatura bateu um recorde que perdurava desde 1985.

A bebê, identificada como Tanna Rae Wroblewski , foi levada para um passeio no Lago Havasu. A família aproveitava a emenda do feriado de 4 de Julho, Dia da Independência nos EUA, para fazer um passeio de barco.

Segundo a mídia estadunidense, a bebê adoeceu repentinamente e perdeu a consciência devido ao calor extremo. Os pais de Tanna tentaram reanimá-la e chamaram os paramédicos, mas não conseguiram salvar a criança.

Tanna foi declarada morta ao ser transportada de avião para o Hospital Infantil de Phoenix. Através das redes sociais, a mãe da bebê, Alyssa Wroblewski, desabafou sobre a tragédia.

"Estamos devastados, com o coração partido, simplesmente não há palavras", escreveu a mãe, em postagem no Facebook. "Eu nunca vou entender por que você teve que nos deixar, você era perfeita demais. Eu te amo infinitamente e vou te procurar em todos os lugares, anjo", completou a mãe, destacando o desafio de explicar a tragédia à filha mais velha.



De acordo com a emissora norte-americana News 12 , a causa da morte de Tanna ainda não foi divulgada. Ainda assim, os legistas acreditam que o calor extremo tenha sido crucial para o óbito da bebê. A polícia do condado de Mohave investiga o caso.

Nas redes sociais, os pais de Tanna já arrecadaram US$ 49 mil (cerca de R$ 265 mil) para custear as despesas médicas e o funeral.

