Reprodução Briga entre passageiros leva piloto a fazer pouso de emergência

Uma briga entre passageiros a bordo de um voo da Ryanar levou o piloto a efetuar um pouso de emergência 36 minutos após a decolagem.

O caso aconteceu na última quarta-feira (3), em um voo que partiu de Agadir, no Marrocos, e seguia para o aeroporto de Londres Stansted, quando o caos começou a 9 mil metros de altitude, segundo o jornal Sun.

A rixa foi desencadeada por um homem que pediu para mudar de lugar com uma mulher que estava com a filha, porque também queria estar com a sua família no voo. A mulher se recusou a trocar de lugar e, com isso, o homem começou a ameaçá-la.

Um vídeo mostra os passageiros gritando entre si, enquanto os funcionários da empresa, em pânico, tentam acalmar os viajantes.

Quando foi realizado o pouso, a administração pediu que o homem se retirasse do avião - mas ele se recusou a fazer isso.

Ele só foi retirado da aeronave com a persuasão da polícia, e o caos demorou mais de duas horas para acabar.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp