Reprodução Avião faz pouso de emergência após janela de piloto estourar na Espanha

Um avião que seguia da Espanha para a Colômbia teve que fazer um pouso de emergência 20 minutos após a decolagem, porque a janela do piloto estourou. O caso aconteceu neste domingo (7).

No meio do trajeto, a janela do piloto quebrou, o que reduziu a visibilidade da equipe. Para garantir a segurança dos 232 passageiros, o piloto optou por retornar ao aeroporto de Madri.

Segundo o jornal El Tiempo, o acidente causou pânico entre os passageiros, que tiveram que ficar em posição fetal para priorizar a segurança.

Ainda não se sabe o que ocasionou o incidente, mas a suspeita é de que um pássaro se chocou contra a janela.

Segundo informações oficiais da Avianca, o voo AV017 pousou em segurança e com os 232 passageiros ilesos. Ainda segundo a empresa, todos receberam assistência e foram realocados para outros voos.

