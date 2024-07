Reprodução Morte de Jesse Hamric, de 18 anos, é investigada como acidente

O jovem Jesse Hamric, de 18 anos, morreu após pular em um lago no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, enquanto comemorava o feriado de Independência do país, em 4 de julho.

A polícia local abriu uma investigação sobre o caso, que trata como um acidente. Segundo o jornal NY Post, o Corpo de Bombeiros identificou a passagem de correntes elétricas pelo lago que, de acordo com a investigação, provavelmente matou o jovem eletrocutado.

Hamric ainda com vida até um hospital da região, mas não resistiu. Os amigos dele tiveram ferimentos leves.

O jovem era do estado do Colorado e visitava amigos em Virgínia quando sofreu o acidente. Ele havia acabado de se formar no Ensino Médio.

"Desde que conheci aquele garoto, quero dizer, ele é único", disse o amigo Alex Schwab ao KDVR. "Ainda não consigo processar [o que houve]. Estou muito chateado".

