José Romero O furacão Beryl se dirige ao Texas, nos Estados Unidos

A tempestade Beryl , que deixou mortos e provocou grandes estragos no Caribe , deve recuperar a força de um furacão de categoria 1 enquanto se dirige em direção ao Texas, nos Estados Unidos , neste domingo (7).

O Centro Nacional de Furacões dos EUA emitiu um alerta para grandes furacões na costa do Texas. O Aeroporto Corpus Christi, localizado no condado de Nueces, foi fechado temporariamente em meio aos fortes ventos.

De acordo com o órgão norte-americano, algumas partes Texas estavam sob alerta de inundação - na manhã deste domingo, os ventos alcançaram a velocidade de 96 km/h.

Com a tempestade se aproximando do Texas, o Serviço Meteorológico Nacional também alertou sobre tempestades que causam inundações costeiras e correntes de retorno.





Beryl

A tempestade Beryl passou por Jamaica, Granada, São Vicente e Granadinas, deixando 11 mortos e várias casas e prédios destruídas, na semana passada.

A última vez que o Beryl atingiu a costa aconteceu na sexta-feira (5), na Pensínsula de Yucatán, no México. Na ocasião, ninguém ficou ferido.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .