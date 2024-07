Reprodução/Instagram Rodrigo Raineri, de 55 anos, morreu em acidente com parapente no Paquistão

O parapentista brasileiro Rodrigo Ranieri, de 55 anos, morreu nesta sexta-feira (5) durante um salto na segunda montanha mais alta do mundo, conhecida como K2, no norte do Paquistão.

Ele foi o único de um grupo de sete pessoas que resolveu praticar parapente enquanto seguiam para o acampamento base do K2. A queda foi causada pelo rompimento do paraquedas, informou o porta-voz da polícia local, Muhammad Nazir, à AFP.

Além de Rodrigo, o grupo também incluía dois franceses, dois norte-americanos, uma da Bulgária e uma da Suíça.

O corpo de Rodrigo foi recuperado e será repatriado ao Brasil após contato com a família.

Esportista

Rodrigo morava em São Pedro, no interior de São Paulo, mas era natural de Ibitinga. Nas redes sociais, ele costumava postar a rotina nos esportes de aventuram que compartilhava com seus 11 mil seguidores.

Há três dias, ele postou um vídeo de outro salto também no Paquistão e disse que o K2 era o próximo destino do grupo.

