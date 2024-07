FOTO: AFP Keir Starmer e Rei Charles III

O Reino Unido tem um novo primeiro-ministro: Keir Starmer foi formalmente encarregado na sexta-feira pelo rei Carlos III de formar um novo governo, após a vitória esmagadora do Partido Trabalhista nas eleições legislativas.

Esta é a primeira vez desde 2010 que o Partido Trabalhista (centro-esquerda) lidera o país , depois de 14 anos de governos conservadores e de uma sucessão de crises: austeridade, Brexit, subida de preços e até uma valsa de primeiros-ministros.

Como é habitual, o Palácio de Buckingham publicou uma fotografia do soberano a receber o novo chefe de governo.

Depois de deixar o Palácio de Buckingham, Keir Starmer, um ex-advogado de 61 anos, deve pronunciar as suas primeiras palavras como primeiro-ministro em frente à porta do número 10 da Downing Street.

Um pouco mais cedo pela manhã, seu antecessor Rishi Sunak, 44 anos, fez o trajeto inverso para apresentar sua renúncia ao soberano.

No seu último discurso como primeiro-ministro, ele disse “sentir muito” aos britânicos. “Vocês enviaram um sinal claro de que o governo do Reino Unido deve mudar, e o seu julgamento é o único que conta”, declarou, assumindo a responsabilidade por este fracasso e anunciando a sua iminente demissão como chefe do partido conservador.

Entre as primeiras reuniões que aguardam Keir Starmer, a cimeira do 75º aniversário da NATO, na próxima semana, em Washington.

“A mudança começa agora”, declarou de madrugada, reiterando a promessa de “renovação nacional”. "Não prometo que será fácil. Não basta apertar um botão para mudar de país. É preciso um trabalho difícil", "paciente", "determinado", afirmou.

De acordo com os resultados quase completos, o Partido Trabalhista conquistou 412 assentos, muito além do limiar de 326 para obter a maioria absoluta na Câmara dos Comuns e poder governar sozinho. Isto está logo abaixo da pontuação histórica de Tony Blair em 1997 (418).

O Partido Conservador surge com o seu pior resultado desde o início do século XX: 121 deputados eleitos, em comparação com 365 há cinco anos sob Boris Johnson.

Vários pesos pesados ​​do Partido Conservador foram varridos por uma onda de rejeição. Entre eles, a ex-primeira-ministra Liz Truss e os ministros da Defesa Grant Shapps, bem como as relações parlamentares Penny Mordaunt, que era vista como uma possível futura líder do partido.





"Escolhas difíceis"

Keir Starmer sabe disso: os britânicos estão esperando por ele na esquina.

Depois “destes últimos meses e anos difíceis”, Ramsey Sargent, 49 anos, mal pode esperar “para ver o que vai acontecer”. “Há uma enorme pressão sobre o novo primeiro-ministro”, disse esta mulher de 49 anos à AFP.

Abdul Muqtvar, 40 anos, avalia que “a política britânica não fez o menor progresso durante dez anos”, “será interessante ver como o Trabalhismo se sai”. "Se não conseguirem, penso que teremos outra mudança de governo nas próximas eleições."

Ao longo da campanha, Keir Starmer, que entrou na política há apenas nove anos, prometeu o regresso da “estabilidade” e da “seriedade”, com uma gestão muito rigorosa da despesa pública.

O futuro governo terá de fazer “escolhas difíceis” face à “escala do desafio”, alertou Rachel Reeves, que se tornará ministra das Finanças, a primeira para uma mulher no Reino Unido.

Keir Starmer promete transformar o país ao, sem escrúpulos, endireitar o Trabalhismo depois de suceder ao esquerdista Jeremy Corbyn em 2020, reorientando o partido no nível económico e lutando contra o anti-semitismo.

Ele diz que quer relançar o crescimento, restaurar os serviços públicos, fortalecer os direitos dos trabalhadores, reduzir a imigração e aproximar o Reino Unido da União Europeia – sem voltar ao Brexit, um tema tabu da campanha.

Após a vitória de seu partido, ele recebeu os parabéns do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, para quem os dois países seriam aliados "nos bons e maus momentos".

O presidente francês, Emmanuel Macron, também parabenizou Keir Starmer, após a “primeira troca”. “Continuaremos o trabalho (...) pela nossa cooperação bilateral, pela paz e segurança da Europa, pelo clima e pela IA”, escreveu Macron no X.

Direita forte

Neste Parlamento completamente redesenhado, os Liberais Democratas (centristas) voltam a ser a terceira força, com 71 deputados.

Numa grande convulsão, o partido anti-imigração e anti-sistema da Reforma do Reino Unido entrou no Parlamento com quatro assentos. O seu líder, a figura da extrema-direita Nigel Farage, torna-se deputado na sua oitava tentativa.

O antigo arauto do Brexit saudou o início de uma “revolta contra o sistema”.

Na Escócia, os independentistas do Partido Nacional Escocês sofreram um sério revés: venceram apenas nove dos 57 círculos eleitorais.

Os Verdes conquistam quatro assentos, em comparação com apenas um anteriormente, numa Câmara dos Comuns que terá um número recorde de pelo menos 261 mulheres, em comparação com 220 em 2019.

