Reprodução/Mandel Ngan O presidente Joe Biden em discurso na Casa Branca

Com a ajuda de um teleprompter para ler seu breve discurso em celebração do Dia da Independência americana, comemorado nesta quinta (4), o presidente norte-americano, Joe Biden, afirmou que não pretende desistir da disputa pela chefia da Casa Branca.

"Não vou a lugar nenhum", disse o mandatário em resposta a uma pessoa da plateia que pediu que ele desistisse do pleito.

A declaração ocorreu no mesmo dia em que Abigail Disney, herdeira da fortuna da Walt Disney Company, afirmou que suspenderia as doações ao partido democrata até que Biden desistisse da candidatura. Ela já doou mais de US$ 50 milhões (cerca de R$ 285 milhões) para o grupo ao comitê de ação climática de Jane Fonda, e US$ 35 mil (cerca de R$ 193 mil) aos democratas que concorrem a cadeiras no Congresso, segundo informações do OpenSecrets.

"Pretendo interromper quaisquer contribuições ao partido, a menos e até que substituam Biden como líder da chapa. Biden é um bom homem e serviu admiravelmente o seu país, mas os riscos são demasiado elevados", disse Abigail Disney à rede CNBC. "Se Biden não renunciar, os democratas perderão. Disso estou absolutamente certa. As consequências da perda serão terríveis", afirmou a documentarista.

Vulnerabilidade política

Biden tem sido pressionado por diversos setores da economia e da mídia americana devido ao seu desempenho nos debates, considerado desastroso pelos apoiadores e pelo público geral.

Ele mesmo chegou a classificar o evento como "uma noite ruim".

Apesar de demonstrar resistência em seus discursos, Biden já tem sinalizado aos apoiadores que entende que sua viabilidade como candidato está em jogo, segundo informações do jornal The New York Times.

"Ele sabe que se tiver dois eventos como esse [o debate], nós estaremos em uma posição bem diferente", afirmou um aliado, em condição de anonimato.

A Casa Branca, no entanto, negou as informações.

