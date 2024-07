Reprodução/redes sociais Linda de Sousa





Linda de Sousa Abreu, ex-agente penitenciária brasileira, que foi presa no sábado (29) após ser flagrada por uma câmera mantendo relações sexuais com um presidiário na cadeia de HMP Wandsworth, em Londres, já havia participado do reality show britânico "Open House: The Great Sex Experiment".

O programa, exibido pelo Channel 4, explora a viabilidade de relacionamentos não monogâmicos. No reality show, casais monogâmicos vivem em uma casa por alguns dias e experimentam relações sexuais com outras pessoas, sob a supervisão de uma terapeuta.

Linda e seu marido, Nathan Richardson, participaram de uma orgia com 15 pessoas no segundo episódio da segunda temporada, que foi ao ar no ano passado. O programa conta com duas temporadas e 14 episódios no total.





A prisão de Linda

Linda foi acusada de má conduta em cargo público e passou por audiência de custódia na última segunda-feira (1°) no Tribunal de Uxbridge. Após pagar fiança, ela foi liberada, mas terá que comparecer a uma audiência no dia 29 de julho e usar um equipamento eletrônico para monitoramento, impedindo qualquer tentativa de fuga.

A brasileira se tornou alvo de investigação na semana passada, quando um vídeo de sexo na cadeia viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, Linda aparece usando o uniforme da unidade prisional enquanto mantém relações sexuais com um presidiário em uma das celas.

Devido ao incidente, Linda, que também possui um perfil em uma plataforma de conteúdo adulto, foi demitida do presídio.

