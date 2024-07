AFP Decisão é favorável a Trump, opositor de Biden

A equipe de campanha de reeleição de Joe Biden criticou Donald Trump nesta segunda-feira (1º), depois que a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que ele goza de alguma imunidade processual como ex-presidente.



"Donald Trump surtou depois de perder as eleições de 2020 e encorajou uma multidão a derrubar os resultados", disse a campanha de Biden. "Ele acha que está acima da lei e está disposto a fazer qualquer coisa para ganhar e manter o poder para si mesmo".

A decisão da Suprema Corte é vista como favorável a Trump, que agora pode reivindicar imunidade criminal nos três processos que responde na Justiça. Dessa forma, o julgamento que ele enfrenta por tentar reverter o resultado eleitoral de 2020 poderá atrasar ainda mais.

Mesmo que não conceda imunidade automática para Trump, a decisão dá ao ex-presidente dos EUA o direito a pedi-la. O caso retornará a tribunais de 2ª instância, que terão de julgar se Trump é imune em cada uma das três denúncias contra ele.



