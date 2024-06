Reprodução: Redes Sociais Trump e Biden não se cumprimentaram antes de iniciarem o debate

Durante o primeiro debate presidencial dos Estados Unidos , o presidente Joe Biden e seu rival republicano, Donald Trump, protagonizaram uma troca intensa de acusações sobre a economia, fronteiras, política externa, aborto e segurança nacional.

Em uma sessão de aproximadamente 90 minutos marcada por ataques pessoais na noite de quinta-feira (27), Biden chamou Trump de "otário" e "perdedor".



Durante o debate presidencial, Joe Biden e Donald Trump proferiram várias ofensas um ao outro, incluindo:

Biden chamou Trump de "otário" e "perdedor". Biden afirmou que Trump se recusou a visitar o cemitério da Primeira Guerra Mundial, chamando os soldados lá enterrados de "perdedores" e "babacas". Trump chamou Biden de "criminoso" e insinuou que seu filho, Hunter Biden, é um "criminoso condenado". Biden acusou Trump de ter "a moral de um gato de rua". Biden disse que Trump "não tem noção de democracia americana". Trump acusou Biden de ser responsável por um aumento de crimes de migrantes nos EUA. Trump chamou a política de imigração de Biden de "ridícula, insana e muito estúpida". Biden afirmou que Trump tem "a moral de um gato de rua". Biden disse que Trump não tem ideia do que está falando e criticou suas políticas em relação à NATO e à Ucrânia. Trump disse que Biden não é respeitado por Putin e falhou em proteger os interesses dos EUA no exterior.

O debate

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, atacou Donald Trump e chamou o ex-presidente de "otário" e "perdedor" durante o debate presidencial , na noite desta quinta-feira (27).

A afirmação aconteceu enquanto Biden comentava sobre os veteranos militares dos Estados Unidos. O ex-presidente Trump havia afirmando que Biden não se importava com os militares veteranos em uma pergunta sobre imigrantes.

"Recentemente estive na França para o Dia D, onde falei sobre os heróis que morreram. Visitei o cemitério da Segunda Guerra Mundial — o mesmo cemitério da Primeira Guerra Mundial que ele se recusou a visitar", disse Biden, candidato presumível do Partido Democrata, referindo-se a Trump, que declinou visitar o cemitério em 2018.

"Ele estava com seu general de quatro estrelas, e ele me disse, 'Eu não quero ir lá, porque são um bando de perdedores e babacas. Meu filho não era um perdedor. Ele não é um babaca. Você é o babaca. Você é o perdedor'", continuou Biden.

Trump refutou as citações, afirmando que foram inventadas por uma revista de terceira categoria e que ele posteriormente demitiu o general.

Idade

Em relação à idade, Biden, 81 anos, lembrou que Trump, com 78 anos, é apenas três anos mais novo que ele.

Trump chamou Biden de criminoso depois que este o chamou de "criminoso condenado", referindo-se a uma condenação de Trump em um caso de suborno em Nova York.

"Joe poderia ser um criminoso condenado com todas as coisas que ele fez, ele fez coisas horríveis. Esse homem é um criminoso. Você tem sorte, você tem sorte, eu não fiz nada de errado. Temos um sistema que foi manipulado e nojento", disse Trump.

"Quando ele fala de um criminoso condenado, seu filho (Hunter Biden) é um criminoso condenado, em um nível muito alto", alegou.

Enquanto os dois líderes debatiam sobre várias questões, Biden acusou Trump de não saber do que está falando.

"Ele não faz ideia do que está falando. Nunca ouvi tanta bobagem. Este é o cara que quer sair da NATO? Você vai ficar na NATO? Ele vai sair da NATO", disse Biden.

Chorão

O primeiro confronto direto foi marcado pela troca de insultos. E então eles discutiram sobre quem é melhor no golfe .

"Ele não consegue acertar uma bola a 50 jardas", disse Trump, em uma das poucas ocasiões em que os dois homens se dirigiram diretamente um ao outro.

"Ele me desafiou para uma partida de golfe. Ele não consegue acertar uma bola a 50 jardas."

A própria vitalidade de Trump nunca foi questionada, ele se vangloriou, insistindo: "Estou tão em forma quanto estava anos atrás."

Para não ser superado em habilidades no putting, Biden afirmou estar pronto para o campo.

"Eu adoraria fazer um concurso de drives", disse ele. "Consegui baixar meu handicap para seis quando era vice-presidente."

Houve troca de insultos: "Você é o pior!" "Não, VOCÊ é o pior!"

Houve acusações: "Você é um chorão!"

Sem moral

Biden acusou Trump de ter a moral de um gato de rua. "Quantos bilhões de dólares você deve em multas civis por molestar uma mulher em público, por fazer uma série de coisas, por ter relações sexuais com uma estrela pornô na noite — enquanto sua esposa estava grávida? Do que você está falando? Você tem a moral de um gato de rua", disse ele.

"Você já pensou em ouvir algum presidente dizer que 'vou buscar vingança? Esse cara não tem noção de democracia americana", acrescentou Biden.

Trump criticou seu sucessor Biden por suas políticas de imigração, alegando que elas tornaram o país inseguro.

"Estamos literalmente, agora, um país incivilizado. Ele não quer que seja assim. Ele simplesmente não sabe. Ele abriu as fronteiras como nunca se viu antes, e temos que tirar muitas dessas pessoas e temos que tirá-las rapidamente porque elas vão destruir nosso país", disse Trump.

"Eles (imigrantes ilegais) estão vivendo em hotéis de luxo na cidade de Nova York e em outros lugares. Nossos veteranos estão nas ruas. Eles estão morrendo porque ele não se importa com nossos veteranos. Ele não gosta do exército, de modo algum, e ele não se importa com nossos veteranos", afirmou.

Mentiroso

Biden respondeu vigorosamente contra Trump. "Cada coisa que ele disse é uma mentira, todas elas. Por exemplo, os veteranos estão muito melhores desde que passei o Ato PACT. Um milhão deles agora têm seguro e suas famílias têm", disse ele.

Trump e Biden não se cumprimentaram antes de iniciarem o debate Reprodução: Redes Sociais Trump e Biden discutiram quem é melhor no golfe durante debate Reprodução: Redes Sociais

"E seu grupo se opôs a isso. Também estamos em uma situação em que temos grande respeito pelos veteranos. Meu filho passou um ano no Iraque, vivendo ao lado desses poços de queima, voltou com um glioblastoma de estágio 4. Recentemente estive na França para o Dia D, e falei sobre esses heróis que morreram", acrescentou.

Trump disse que durante seu mandato eles mataram terroristas no exterior. "As pessoas que matamos são al-Baghdadi e Soleimani. Os dois maiores terroristas... E isso teve um grande impacto em tudo, não apenas na fronteira, em tudo...", disse ele.

"Eles estão matando nossas pessoas em Nova York, na Califórnia, em todos os estados da união porque não temos mais fronteiras. Cada estado agora é uma fronteira. E por causa de suas políticas ridículas, insanas e muito estúpidas, as pessoas estão entrando e estão matando nossos cidadãos a um nível que nunca vimos. Chamamos isso de crime de migrantes", disse Trump.

"Eu chamo isso de crime de migrantes Biden. Eles estão matando nossos cidadãos a um nível que nunca vimos antes, e você está lendo como essas três incríveis garotas jovens nos últimos dias. Uma delas, acabei de falar com a mãe, e eles acabaram de fazer o funeral para essa garota, de 12 anos. Isso é horrível, o que aconteceu, o que está acontecendo em nosso país", disse o ex-presidente.

Mundo

Trump também criticou Biden por sua política externa que não conseguiu parar a guerra na Ucrânia e no Oriente Médio.

"Esta é uma guerra (Ucrânia) que nunca deveria ter começado. Se tivéssemos um líder nesta guerra — ele levou todos juntos. Ele deu $200 bilhões agora ou mais à Ucrânia. Isso é muito dinheiro. Não acho que tenha havido algo assim antes. Toda vez que Zelenskyy vem a este país, ele sai com $60 bilhões", disse Trump.

"Ele é o maior vendedor de todos os tempos. E não estou criticando ele, não estou criticando nada. Estou apenas dizendo, o dinheiro que estamos gastando nesta guerra, e não deveríamos estar gastando. Nunca deveria ter acontecido. Vou resolver essa guerra entre Putin e Zelenskyy como presidente eleito antes de assumir o cargo em 20 de janeiro", disse ele.

Biden, em resposta, chamou o presidente russo Vladimir Putin de criminoso de guerra.

"Ele matou milhares e milhares de pessoas. Ele deixou uma coisa clara; ele quer restabelecer o que foi parte do império soviético, não apenas um pedaço, ele quer toda a Ucrânia. É isso que ele quer. E então, você acha que ele vai parar por aí? Você acha que ele vai parar quando tomar a Ucrânia?", disse ele.

"O que você acha que acontece com a Polônia? O que você acha da Bielorrússia? O que você acha que acontece com esses países da NATO?... E, a propósito, todo o dinheiro que damos à Ucrânia para armas, nós fazemos aqui nos Estados Unidos. Nós lhes damos as armas, não o dinheiro neste momento", disse Biden.

Respondendo a uma pergunta sobre a guerra no Oriente Médio, Biden disse que todos do Conselho de Segurança da ONU, passando pelo G7, até os israelenses e o próprio Benjamin Netanyahu, endossaram seu plano de paz apresentado por ele.

"Tem três estágios. O primeiro estágio é trocar os reféns por um cessar-fogo. A segunda fase é um cessar-fogo com condições adicionais. A terceira fase é, não, o fim da guerra. O único que quer que a guerra continue é o Hamas", disse ele, acrescentando que os EUA estavam pressionando muito para fazê-los aceitar.

"Estamos fornecendo a Israel todas as armas de que precisam e quando precisam delas. E, a propósito, sou eu quem organizou o mundo contra o Irã quando teve um ataque de míssil balístico intercontinental em Israel", disse ele.

"Salvamos Israel... Continuamos a enviar nossos especialistas e nossos agentes de inteligência sobre como eles podem pegar o Hamas como fizemos com Bin Laden", disse Biden.

Trump disse que deixaria Israel terminar seu trabalho contra o Hamas