Reprodução Biden e Trump jogando golfe

Durante o debate presidencial de quinta-feira (27) , o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump iniciou uma rodada com provocações sobre golfe ao questionar as habilidades de "balanço" do presidente Joe Biden, que respondeu estar "feliz em participar de um desafio de drives" com Trump.

Com 78 anos, Trump e Biden, 81 anos, foram questionados sobre sua idade durante o debate, e Trump, que afirmou ter passado facilmente por múltiplos testes cognitivos, usou a pergunta para se vangloriar de dois campeonatos de golf que alega ter vencido e afirmar que Biden não seria capaz de acertar uma bola a cinquenta jardas de distância.



Em resposta, Biden mencionou a altura e o peso de Trump, dizendo que ficaria feliz em jogar golfe com o ex-presidente, desde que ele carregasse seu próprio saco de tacos.

Biden afirmou ter um handicap de 6 no golfe, o que significa que se espera que ele faça seis tacadas acima do par de um determinado campo, algo que Trump chamou de "mentira", acrescentando: "Eu já vi o seu balanço."

"Vamos agir como adultos", disse Trump, encerrando as provocações, ao que Biden respondeu: "Você é que é uma criança."

Durante seu mandato, Trump foi frequentemente fotografado jogando golfe, tendo realizado mais de 300 partidas, segundo a Associated Press. O estilo de jogo do ex-presidente durante um torneio em 2022 foi descrito pelo The New York Times como "um estilo avançado", incluindo o recolhimento de tacadas que eram difíceis demais de executar.

Por sua vez, Biden também frequentou os gramados várias vezes como vice-presidente, conforme relatado pela AP, que observou há três anos que o handicap do presidente era ligeiramente superior a seis, segundo a United States Golf Association.

Primeiro debate

O debate desta quinta-feira (27) marcou a primeira vez que um presidente e um ex-presidente se encontraram cara a cara em um debate eleitoral nos EUA. As discussões centraram-se nas guerras no Oriente Médio e na Ucrânia, além de questões relacionadas a imigrantes e políticas econômicas.

Era esperado que Trump focasse nos pontos fracos da administração Biden, incluindo os períodos de alta inflação. Por sua vez, Biden concentrou-se em questões sensíveis da administração Trump durante seu mandato de 2017 a 2020, como a gestão da pandemia de Covid-19.

Vídeo