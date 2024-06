Saul Loeb O presidente dos EUA, Joe Biden, candidato democrata à Casa Branca nas eleições de 2024, em Washington, EUA, em 11 de junho de 2024

O presidente dos Estados Unidos , Joe Biden , reconheceu que debateu mal contra Donald Trump, na noite de quinta-feira (27), na CNN . O candidato dos Democratas à reeleição, entretanto, afirmou nesta sexta-feira (28) que não se candidataria novamente se não acreditasse que poderia fazer "este trabalho porque, francamente, o que está em jogo é muito alto".

Em comício na Carolina do Norte, Biden admitiu que tem dificuldade para se locomover e para se expressar. Ainda assim, o líder norte-americano falou que "sabe dizer a verdade" e que é a melhor opção para a população dos Estados Unidos.



"Não ando com tanta facilidade como antes, não falo com tanta fluidez como antes, não debato tão bem como antes, mas sei o que sei: sei dizer a verdade", disse Biden. "Eu sei distinguir o certo do errado. Eu sei como fazer este trabalho. Eu sei como fazer as coisas. Eu sei, como milhões de americanos sabem, que quando te derrubam, você se levanta", acrescentou.

A declaração de Biden acontece em meio a um momento de dúvida no Partido Democrata. Após as seguidas falas confusas do atual presidente dos Estados Unidos, aumentou a pressão para que ele seja substituído por outro candidato às vésperas das eleições .

Durante toda a pré-campanha, o ex-presidente dos EUA e candidato do Partido Republicano, Donald Trump, tem afirmado que o atual mandatário, de 81 anos, não reúne condições de assumir outro mandato de quatro anos.





Debate acalorado

O primeiro debate entre os presidenciáveis foi quente. Biden chamou o ex-presidente de "otário" e "perdedor". Trump, por sua vez, culpou o mandatário pelo aumento de abortos e estupros no país .

As eleições nos Estados Unidos estão marcadas para 5 de novembro deste ano. O vencedor ficará na Casa Branca até 2028.

