Reprodução Homem ataca cliente de bar com galho árvore no Texas

Durante um surto aleatório, um homem usou um galho de 1,5 metro para bater na cabeça de um cliente desavisado de um bar. Logo após o ataque com o galho, o mesmo homem socou um funcionário do estabelecimento. O caso aconteceu na sexta-feira (21) em Dallas, no Texas. As informações são do NY Post.

Assista ao vídeo:





Entenda o caso

A vítima do golpe, Adam Mercado, fez um post nas redes em que conta que se reuniu com a namorada e alguns amigos no bar City Tavern, quando avistou um desconhecido andando com o galho enorme em mãos.

Segundo Mercado, o homem havia cortado o galho no formato de uma lança, o que chamou sua atenção. No entanto, ele seguiu conversando com os amigos na área externa do bar, mas algo o dizia para entrar.

"De início, meus sentidos estavam indo a loucura, minha intuição estava uma loucura, então eu disse: 'quer saber? Vamos para dentro pegar uma bebida'", contou para o jornal NBC Dallas Forth Worth.

Terminada a confraternização, Mercado e a namorada decidiram ir embora do estabelecimento por volta das 2h da manhã. Enquanto se despediam dos amigos, o homem foi para o lado deles da calçada.

Assim que se aproxima de Mercado, o agressor dá um golpe na cabeça dele com o galho.

"A força do golpe foi suficiente para partir o galho ao meio, jogando lascas de madeira para as pessoas ao redor", disse a vítima nas redes sociais. "O som foi tão alto que parecia um tiro", conta.

Logo após o ataque com o galho, o homem socou um funcionário do estabelecimento e fugiu do local.

Mercado se recusou a chamar uma ambulância, mas foi para o hospital horas depois, porque sentia muita dor. Ele foi diagnosticado com uma concussão após o golpe, segundo o NBC 6.

"Foi muito traumático, nunca havia sofrido uma violência assim", contou Mercado a um jornal local.

A polícia de Dallas ainda não identificou o suspeito.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp