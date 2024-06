Reprodução Imagem de câmera do carro policial mostra momento em que homem é preso por mostrar dedo do meio a policial

Um homem que foi preso em 2018 por mostrar o dedo do meio e xingar um policial estadual em Vermont, nos Estados Unidos, recebeu US$ 175 mil (cerca de R$ 960 mil) após uma ação judicial movida contra o agente.

Gregory Bombard, de 57 anos, acusou o agente Jay Riggen de ter violado seus direitos da Primeira Emenda após prendê-lo por mostrar o dedo do meio.

O que aconteceu

Em 9 de fevereiro de 2018, o policial Jay Riggen parou o veículo de Bombard porque acreditava que o homem havia lhe mostrado o dedo médio. Bombard negou, mas fez o gesto para o policial assim que o parada terminou.

Com isso, Bombard foi preso sob acusação de desacato à autoridade. Ele ficou preso por mais de uma hora e chegou a ir ao tribunal, mas a acusação foi rejeitada.

Ação judicial

Bombard moveu uma acusação contra a polícia estadual e, neste mês, ambas as partes do conflito estabeleceram um acordo: de pagar US$ 100 mil a ele e US$ 75 mil à União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU), que moveu o processo no nome do homem, e à Fundação para Direitos Individuais e Expressão por honorários advocatícios.

“Embora nosso cliente esteja satisfeito com o resultado, esse incidente nunca deveria ter acontecido", disse a advogada Hillary Rich, em comunicado. “A polícia precisa respeitar os direitos de todos da Primeira Emenda – mesmo no que diz respeito a coisas que considera ofensivas ou insultuosas”.

A Polícia Estadual de Vermont não se manifestou sobre o acordo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp