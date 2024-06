Reprodução/Instagram Cobertura de avião acrobático se abriu durante voo

A cobertura de um avião de acrobacias se abriu durante um voo na Holanda . Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a piloto acrobática Narine Melkumjan tentando manter os olhos abertos para realizar um pouso de emergência. Assista ao final da matéria.

Apesar do susto, a holandesa conseguiu fazer um pouso sem se machucar. Em comunicado divulgado no Instagram, a profissional disse que o incidente aconteceu porque ela não verificou adequadamente o pino que segura a cobertura antes da decolagem no modelo Extra 330LX.

"Como você pode ver no vídeo, foi uma experiência desafiadora que poderia ter sido evitada se eu tivesse feito uma verificação visual adequada antes de decolar. O pino de travamento do velame não estava na posição correta e não percebi isso durante minhas verificações", disse.

"Também cometi o erro de ir para o campo de treinamento logo após me recuperar da Covid-19, sem dar ao meu corpo tempo suficiente para recuperar totalmente as forças. Além disso, voar sem qualquer proteção para os olhos tornou o voo ainda mais desafiador do que já era", continuou.

Melkumjan ainda contou que ficou quase 28 horas sem enxergar direito após o incidente. "O voo foi uma experiência angustiante, cheia de barulho, dificuldades respiratórias e visibilidade prejudicada", contou a holandesa.

"Levei quase 28 horas para recuperar completamente minha visão. Aerodinamicamente, enfrentei alguns desafios de turbulência e controle. Provavelmente, a parte mais difícil foi manter a potência no motor, sacrificando minha visão e respiração pela energia cinética", acrescentou a piloto.

Veja o vídeo abaixo:

