AFP O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, não se feriu

Um policial morreu em um acidente de trânsito enquanto escoltava o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban , em Stuttgart, na Alemanha. O homem de 61 anos ficou gravemente ferido na colisão na manhã desta segunda-feira (24) e morreu mais tarde no hospital, disse a polícia.



Um policial de 27 anos também ficou gravemente ferido. Segundo a polícia, Orban, cujo veículo não esteve envolvido no acidente, permaneceu ileso e pôde continuar a viagem para o aeroporto de Stuttgart, conforme planejado.

De acordo com as autoridades, o esquadrão de motocicletas da polícia de trânsito escoltou Orban ao aeroporto. O primeiro-ministro húngaro assistiu ao jogo Hungria-Escócia no Campeonato Europeu de Futebol na capital do estado de Baden-Württemberg na noite de domingo.

O acidente

Um motorista de 69 anos tentou entrar em uma rua que estava fechada para a escolta, e acabou colidindo com a motocicleta do policial de 61 anos.

A motocicleta do policial de 27 anos que bloqueava o cruzamento foi arremessada. Ele foi levado ao hospital com ferimentos graves.

O presidente da Câmara de Stuttgart, Frank Nopper (CDU), disse estar "profundamente chocado” com o incidente. "Até a hora do almoço de hoje, estávamos todos felizes por podermos celebrar um festival de futebol tão pacífico e maravilhoso na nossa cidade", disse Nopper. "Este terrível acidente arrancou-nos violentamente deste estado de espírito feliz".

O Presidente da Polícia de Stuttgart, Markus Eisenbraun, disse que "as circunstâncias trágicas da morte do nosso valioso colega deixam-nos atordoados e atingem toda a força policial de Stuttgart até ao âmago".