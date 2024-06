Getty Images Edmundo González Urrutia, opositor de Maduro

Principal aposta da oposição de Maduro para derrubar o chavismo após 25 anos de poder na Venezuela , o diplomata Edmundo Gonzáles Urrutia está otimista em relação ao resultado das eleições no país, que acontecem em 28 de julho.

Em entrevista à BBC News Mundo, quando perguntado sobre a lisura do processo eleitoral venezuelano, Urrutia disse que, apesar das ressalvas, está otimista com a vitória.

"As eleições na Venezuela não são justas, nem limpas, nem equitativas. O governo utiliza todos os meios oficiais para fazer proselitismo e grandes cadeias de televisão do candidato oficial. Nós não temos essa mesma oportunidade e isso, por si só, já demonstra o desequilíbrio", afirmou o diplomata.

"Iremos ganhar do chavismo com uma força majoritária que será expressa nas urnas e o respaldo de milhões de venezuelanos que estão comprometidos com a mudança da Venezuela", disse.

O candidato citou seu desempenho nas pesquisas, que apontam um cenário positivo para a sua vitória - a maioria delas indica 50% das intenções de voto para Urrutia, enquanto Maduro tem 23%.

Entenda

Urrutia foi o nome escolhido pela Plataforma Unitária Democrática (PUD) após duas candidatas - Maria Corina Machado e Corina Yoris - serem impedidas de disputarem a presidência.

Com uma extensa carreira na diplomacia venezuelana, ele se notabilizou como embaixador do país na Argélia, entre 1991 e 1993, e na Argentina, entre 1998 e 2002, durante os governos de Rafael Caldera (1994-1999) e nos primeiros anos de Hugo Chávez (1999-2013).

Na entrevista, o diplomata disse que se sentiu honrado quando a PUD sugeriu que ele fosse o seu candidato. Ele passou a tratar a disputa como "compromisso pessoal com os venezuelanos", focado em destituir o chavismo no país e levar a mudança que muitos habitantes aguardam.

"É uma situação inesperada. Eu nunca pensei que iria estar nesta posição. Mas, quando me procuraram, tomei [a candidatura] como um compromisso pessoal com a Venezuela, com o sistema de governo e com a democracia. Por isso, aceitei e estou dando o melhor de mim para levar isso adiante", disse.

Segundo Urrutia, o discurso adotado na sua campanha não é de polarização política, mas de união.

"O discurso que mantivemos ao longo destes dias de campanha foi o de um chamado ao reencontro dos venezuelanos, um chamado à unidade nacional, um chamado no qual o adversário é um adversário político e não um inimigo", afirmou.

Revoga dos observadores

Ele também falou sobre o fato do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) ter revogado o convite feito à União Europeia (UE) para enviar observadores para a eleição. Urrutia classificou a revoga como "mau sinal do Executivo frente à comunidade internacional".

"Os observadores internacionais sempre dão garantias aos governos. E um governo que impede a presença de observadores internacionais fornece um mau sinal, como se quisesse ocultar alguma coisa. Queremos que o processo seja transparente e que as eleições presidenciais possam ser acompanhadas pela maior parte dos observadores do planeta", disse.

Pobreza é uma das prioridades

Perguntado sobre os primeiros passos caso ganhe a presidência, Urrutia disse que são muitas prioridades. Uma delas está relacionada à pobreza, que, segundo ele, terá um "plano econômico" para ser solucionada.

"Os últimos números das Nações Unidas indicam que temos 82% da população vivendo na pobreza. Isso representa um grande desafio para o novo governo. Vamos nos esforçar em um plano econômico que procure recursos internacionais, que gere confiança e atraia investimentos estrangeiros para podermos superar as dificuldades", disse.

Entretanto, Urrutia salientou que o principal objetivo do momento é ganhar as eleições.

"Nosso maior objetivo é convencer os que ainda duvidam que a eleição presidencial de 28 de julho pode nos ajudar a recuperar a institucionalidade democrática e transformar a Venezuela", disse o candidato.

