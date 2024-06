Reprodução/X Adolescentes transformaram shopping em praça de guerra





Neste domingo (23), o Shopping Tortugas Open Mall, em Buenos Aires, na Argentina, foi cenário de uma grande confusão envolvendo aproximadamente 200 adolescentes. A briga assustou os frequentadores do local e resultou em quatro feridos e 14 detidos.

Os adolescentes envolvidos, com idades entre 14 e 16 anos, pertenciam a duas gangues que marcaram o confronto na praça de alimentação do shopping.

De acordo com as investigações da polícia, os jovens utilizaram pedras, facas e outros objetos para agredir seus "rivais". A confusão foi tão intensa que o shopping precisou ser fechado.

Os investigadores acreditam que o encontro foi marcado com antecedência através das redes sociais e agora trabalham para descobrir o motivo da briga e identificar todos os envolvidos.

Os responsáveis pelo Shopping Tortugas Open Mall informaram que aumentarão as medidas de segurança para evitar novos confrontos. Entre as ações planejadas estão a presença de mais profissionais de segurança e a revista de mochilas dos frequentadores.

O episódio repercutiu nas redes sociais e nos programas de TV da Argentina, gerando muita revolta. Jornalistas argentinos têm cobrado providências das autoridades para encontrar os responsáveis pela confusão e prevenir futuros incidentes semelhantes.

Veja o vídeo:



#Tortuguitas CUATRO HERIDOS Y UN DETENIDO TRAS UNA BATALLA CAMPAL DE MÁS DE 200 JÓVENES EN UN SHOPPING



La “Juntada Pilchera” terminó mal y en la pelea hubo de todo: golpes, menores acuchillados y empleados en estado de shock tratando de resguardar los comercios. pic.twitter.com/BTIcaQpk7u — 24con (@24conurbano) June 23, 2024









Gangues na Argentina

Nos últimos anos, a Argentina tem enfrentado um aumento preocupante nas atividades de gangues juvenis. Composta principalmente por adolescentes, essa realidade envolve uma gama variada de atividades criminosas, que vão desde pequenos furtos até crimes mais graves como o tráfico de drogas e a violência armada.

Diversos fatores contribuem para o crescimento dessas gangues. A desigualdade social é um dos principais impulsionadores, já que a disparidade econômica e a falta de oportunidades empurram muitos jovens para o mundo do crime.

Além disso, a influência de gangues internacionais, como a MS-13 (Mara Salvatrucha) e o PCC (Primeiro Comando da Capital), tem se tornado mais presente, introduzindo métodos de recrutamento e operação mais sofisticados.

O fácil acesso a armas de fogo e drogas também facilita a entrada dos jovens no mundo do crime. As gangues frequentemente usam esses recursos para atrair novos membros, oferecendo uma falsa sensação de poder e independência.

