Em Sinking Spring, no Condado de Berks, Estados Unidos, um roubo de pacote chamou a atenção recentemente. Dois ladrões foram capturados em vídeo lutando por um pacote logo após a entrega feita pela FedEx.

A cena do crime foi registrada em vídeo, mostrando os ladrões correndo para a varanda após a entrega feita pela FedEx. No vídeo, é possível observar uma troca de empurrões, socos e um dos ladrões chegou a usar um vaso de flor como arma.

O roubo ocorreu enquanto membros da família estavam em casa, gerando preocupação entre os moradores sobre a segurança da família e da comunidade. Além disso, há suspeitas sobre como os ladrões descobriram sobre o pacote da AT&T.

O chefe de polícia Chris Stouch classificou o incidente como potencialmente mortal e afirmou que a polícia está em busca dos suspeitos para capturá-los como exemplo.

O uso de câmeras de campainha tem sido uma ferramenta útil na identificação dos criminosos, porém, mais esforços são necessários para deter esse tipo de atividade criminosa. Um dos ladrões estava mascarado para esconder o rosto, o que dificulta ainda mais a identificação.

Empresa divulgou nota

Em resposta ao incidente, a FedEx reiterou que sua prioridade é garantir a entrega segura dos pacotes aos clientes. Veja a bota abaixo:

"Nos últimos anos, introduzimos tecnologias inovadoras de visibilidade para dar aos nossos clientes uma tranquilidade adicional quando se trata da entrega confiável de seus pacotes. Essas ferramentas têm se mostrado muito úteis no combate ao roubo de varandas e na melhoria geral da experiência do cliente. Nossas soluções flexíveis como a Prova Fotográfica de Entrega, o Gerenciador de Entregas da FedEx e o aplicativo móvel da FedEx oferecem aos clientes uma experiência conveniente, com mais controle sobre o momento e o local de suas entregas”.

