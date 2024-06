Reprodução Rei Charles enfrenta um câncer

A viagem planejada do Rei Charles e da Rainha Camilla nos países da Oceania sofrerá alterações devido a preocupações com a saúde do monarca. A visita à Nova Zelândia, que fazia parte do itinerário original, foi cancelada, segundo o site britânico Mirror.

O monarca foi diagnosticado com câncer em fevereiro deste ano e, embora tenha retomado suas funções públicas em abril, sua saúde continua sendo uma preocupação, de acordo com a sua equipe médica. Em janeiro, ele foi hospitalizado e, desde então, recebe tratamento semanal.

Ele passará pela Austrália, mas sua agenda no país será reduzida para seis dias, com uma pausa de até dois dias antes de viajarem para Samoa, onde participarão da Reunião de Chefes de Governo da Commonwealth por três dias.

A última vez que Charles e Camilla estiveram na Austrália foi em 2018, para os Jogos da Commonwealth.

Na Austrália, há uma disputa entre estados e territórios para receber o casal real. O itinerário ainda não foi confirmado pelo Palácio de Buckingham.

Esta será a primeira visita de um soberano à Austrália desde 2011, quando a Rainha Elizabeth II esteve no país.

Viagem para Nova Zelândia

Devido à recente preocupação com sua saúde, a visita à Nova Zelândia foi cancelada para permitir que ele se poupe fisicamente. Charles decidiu acatar a recomendação média para evitar qualquer tipo de complicação.

O rei visitou a Nova Zelândia dez vezes, três dessas visitas ao lado de Camilla. A visita mais recente ocorreu em novembro de 2019, antes de viajarem para as Ilhas Salomão.

Rei Charles III e Camila, rainha consorte do Reino Unido Reprodução/X/@RoyalFamily Rei Charles III Reprodução/X/@RoyalFamily O tipo de câncer do Rei Charles III ainda não foi divulgado REPRODUÇÃO INSTAGRAM/@THEROYALFAMILY A coroação do Rei Charles III foi no dia 6/5. O evento teve, obviamente, repercussão internacional e contou com a presença de importantes personalidades de renome mundial.. Reprodução: Flipar Rei Charles III Reprodução/X/@RoyalFamily

Câncer do Rei Charles

Em maio, Charles, que enfrenta um câncer de próstata, revelou que está sem sentir o paladar por conta do tratamento. O monarca, de 75 anos, fez a declaração ao conversar com o veterano do Exército britânico Aaron Mapplebeck enquanto visitava o Museu Voador do Exército em Middle Wallop, Hampshire.

Na ocasião, Mapplebeck disse que foi submetido a quimioterapia no ano passado para câncer testicular e perdeu o paladar. Em seguida, o rei revelou que isso também havia acontecido com ele.

