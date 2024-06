AFP - 18/06/2024 Peregrinos na Grande Mesquita da cidade sagrada de Meca

Ao menos 800 pessoas morreram durante o Haje, período anual de peregrinação a Meca, devido ao calor extremo que atinge a região.

Entre as vítimas, 600 têm nacionalidade egípcia, ao menos 60 são da Jordânia, entre outros cidadãos de países islâmicos, como Turquia, Indonésia, Senegal e Irã, segundo um hospital do bairro de Al-Muaisem.

A peregrinação é um dos cinco pilares do Islamismo e todos os muçulmanos que tiverem meios devem fazê-la ao menos uma vez na vida.

Na última segunda-feira (17), as temperaturas bateram 51,8ºC na Grande Mesquita de Meca, segundo o centro meteorológico nacional saudita.

Em 2024, cerca de 1,8 milhão de peregrinos foram à Arábia Saudita.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp