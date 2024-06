Divulgação/OceanGate Expeditions Submarino Titan desapareceu no dia 18 de junho de 2023

Há um ano, o mundo ficava sabendo do desaparecimento do submarino Titan, da OceanGate, que levava cinco tripulantes até os destroços do Titanic. O veículo sumiu no fundo do oceano após uma hora e 45 minutos da expedição. Toda a tripulação morreu durante uma implosão , causada pela força da pressão na estrutura do submersível.

Os primeiros destroços foram encontrados após 80 horas do desaparecimento, quando a reserva de oxigênio do veículo já estava acabando.

Veja as últimas fotos publicadas da tripulação antes da implosão:

Expedição levava cinco pessoas Reprodução: Instagram Cerca de 80 horas após o desaparecimento foi anunciada a descoberta dos destroços Reprodução: Instagram A CNN divulgou a última foto de pai e filho que morreram na implosão do submersivel Titan. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu. Shahzada Dawood, 48, e seu filho Suleman, 19, são vistos pouco antes de embarcarem em 18 de junho. Abbi Jackson/Oceangate O veículo mergulhando no fundo do mar Reprodução: Instagram Preparativos para a expedição ao Titanic Reprodução: Instagram Harding deixando sua assinatura de que participaria da expedição Reprodução: Instagram Hamish Harding, bilionário presidente da Action Aviation Reprodução: Instagram





Após a confirmação da tragédia, a OceanGate informou que os passageiros do submersível com destino ao Titanic "tristemente se foram".

"Esses homens eram verdadeiros exploradores que compartilhavam um distinto espírito de aventura e uma profunda paixão por explorar e proteger os oceanos do mundo. Nossos corações estão com essas cinco almas e todos os membros de suas famílias durante esse período trágico. Lamentamos a perda de vidas e a alegria que eles trouxeram para todos que conheciam", diz o texto.

A probabilidade é de que a câmara de fibra de carbono do submarino não tenha aguentado e cedido após tantas viagens.

Os destroços do Titan foram resgatados em 28 de junho e os possíveis restos humanos encontrados entre as partes do submersível foram analisados por investigadores dos Estados Unidos.

Passageiros

O Titan levava uma tripulação formada por cinco pessoas: o empresário britânico Hamish Harding, o mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet, o empresário paquistanês Shahzada Dawood e o filho Sulaiman Dawood, além do CEO da OceanGate, Stockton Rush.

Eles tinham o objetivo de ver os destroços do Titanic, que afundou no Oceano Atlântico em 1912, após colidir com um iceberg. O navio naufragado fica a 3.800 metros no fundo do Atlântico.

