Reprodução/The Hillsborough County Sheriff's Office Policiais são acionados para deter jovem que matou os próprios pais em Tampa, nos EUA

A câmera corporal do uniforme de um policial registrou o momento em que ele foi baleado por um adolescente que havia acabado de matar os próprios pais em Tampa, nos Estados Unidos , na noite do último sábado (15).

Christos Alexander Themelis Jr. atirou no pai, Christos Byron Themelis, dentro de casa. A mãe, Rebecca Ann, foi morta no gramado em frente à polícia. O crime aconteceu por volta das 23h, segundo o gabinete do xerife do Condado de Hillsborough.

A polícia foi acionada pela mãe do jovem, que disse "de maneira frenética" que o seu filho havia acabado de disparar contra o marido.

Quando os agentes chegaram e a mãe correu para o gramado da entrada da casa, o filho atirou na parte de trás da sua cabeça e, em seguida, disparou contra os policiais.

Agente ferido

No vídeo da câmera corporal, é possível ouvir um agente dizendo "Pare de pegar na sua cintura!" antes do jovem abrir fogo.

Um dos policiais, o delegado Shane McGough, de 26 anos, levou um tiro na perna. A câmera corporal do uniforme registrou o momento em que ele diz: "fui baleado!".

Os colegas prestaram socorro na cena do crime, estancando o sangue com um torniquete. Ele foi levado para o hospital logo em seguida.

O jovem também foi baleado no tiroteio. Gravemente ferido, ele rastejou de volta para a casa e morreu em decorrência dos tiros.

O policial ferido passa bem. Ele fez uma cirurgia para remover a bala da perna.

Passagens anteriores

A investigação descobriu, posteriormente, que Themelis Jr. já teve passagens pela polícia e, em uma delas, suas armas foram confiscadas.

"Como ele teve acesso a qualquer tipo de arma de fogo para infligir esse tipo de violência nesta noite?", questionou o delegado.

