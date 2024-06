Reprodução Assassina de aluguel Aimee Betro, de 44 anos, está foragida

Um comerciante teve a sua vida poupada após a arma da assassina de aluguel contratada para matá-lo falhar. Sikander Ali é dono de uma loja de roupas e seus rivais, Mohammed Aslam e o filho, Mohammed Nazir, haviam contratado a americana Aimee Betro para matá-lo em 2019.

Segundo o jornal "Telegraph", Aimee foi contratada por pai e filho via deep web. Em setembro de 2019, ela se disfarçou com um hijab e encontrou Ali em uma rua no subúrbio de Birmingham, onde tentou matá-lo com um tiro.

Ela saiu de uma Mercedes e apontou a arma para a vítima, mas a arma travou, segundo o promotor do caso Kevin Hegarty. Com isso, Ali engatou marcha a ré e conseguiu escapar.

"Ela caminhou com bastante calma na direção a Sikander Ali e apontou uma arma para ele na altura da cabeça", disse Hegarty ao tribunal. "Ela puxou o gatilho para disparar a arma contra ele. Felizmente, a arma travou", acrescentou o promotor.

Na manhã seguinte, a mulher retornou ao endereço e disparou três tiros contra a casa, mas não feriu ninguém.

"Onde você está se escondendo? Pare de brincar de esconde-esconde!", gritou a americana, de acordo com a Promotoria.

Condenação e regresso

Sem conseguir cumprir a missão para a qual foi contratada, Aimee voltou para os Estados Unidos dois dias depois. Após a investigação, ela foi condenada no tribunal de Birmingham e, agora, é procurada por uma força-tarefa internacional..

